產評：跨年滯脹襲全球　中美應對分高下

全球新冠疫情尚未退卻，Omicron變種病毒正在各地快速散播，對經濟民生的影響逐步浮現。最令人頭痛的是，疫情加大國際供應鏈的緊張情況，令物價易升難跌，有打沉經濟復甦之虞，意味全球巨大滯脹來襲，是這些年實施超低息、無限量寬和直升機撒錢所種下的惡果。環顧世界，美國資產價格高企、通脹威脅突出，已成為世界金融市場的最大隱患。反觀近年堅持嚴守貨幣紀律的中國，化解危機的政策空間較大，尤其是通脹相對受控，且樓市有望軟着陸。如無意外，明年兩強在治理內部經濟的能力，將見到階段性的賽果。

包括中美在內的北半球天氣步入嚴冬，取暖需求邁高峰，惟供氣大國俄羅斯助力推高了天然氣價格，並將氣價飆升問題延伸至成為全球普遍現象。美國天然氣期貨價格近日急飆至3周新高和創下單日最大漲幅，反映生活和製造業成本上升，為已創下近40年新高的美國通脹繼續添油撥火。如何控制通脹已成為拜登政府宏觀經濟政策的棘手問題。

可至今為止，拜登政府為着反華，仍未肯就檢討中國商品關稅踏出建設性的一步，注定美國消費者要繼續捱貴貨。更令拜登政府失預算的是，近期Omicron變種病毒快速在美國擴散，逾千航班被迫取消，加上海運船員、貨車司機和航空服務員缺勤，頓時使國際供應鏈斷裂加劇，結果只會激化供需失衡，令物價繼續飆升。

本來，明年美國利率看升，美元該可突圍，偏偏國際資金對美元投下不信任票，全因這些年天量的美元供應，加上美國債務總額的無頂升勢，已損害美元信用。各大央行寧可增持黃金，也不願再加注美元。一旦通脹失控的預期確立，美國消費信心和投資氣氛將逆轉，引爆資產泡沫的概率甚高，最怕是重演上世紀70年代的滯脹危機，要全球「埋單」。要知道，以美國與日本的經驗，對上一次應對滯脹危機分別用了13年及近20年的時間，後患無窮！

反觀中國，是較早着手去槓桿和嚴守貨幣紀律的經濟體。眼前經濟增長放緩抑壓需求，加上供給側改革到位，物價相對穩定。內地的股、樓等資產價格均已調整，有助減低全球滯脹危機引爆資產泡沫所帶來的傷害，這與估值危如累卵的美股與美國樓市呈現極大對比。

全球兩大經濟體系處於不同的經濟和貨幣政策周期，在資金眼中，意味回報與風險程度有所不同，足以左右兩強在內部經濟治理能力比試的賽果，對於未來10年美元與人民幣資產的走向，起着深遠而重大的影響。

當然，以美國的霸道本性，絕不容許「敵人」超前，不能完全排除以動干戈的熱戰來分散內部不滿，拖冧全球經濟，以彰顯美元避險功能，圖再次上演全球資金朝向美元「萬劍歸宗」的一幕。只是，美國這套路已被識破，各國去美元化將削弱美元「王牌」收割全球的力量。中國從來不把自己的命運押寶在別國身上，未來得堅持走自己的路，自能化危為機，闖出新天地！