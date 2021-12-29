世界視線：黨友倒戈叛拜登　終極法案凍過水

美國總統拜登費盡九牛二虎之力，才令參眾兩院通過一萬億美元的基建法案。終極《重建美好未來法案》卻一再遇上波折，未能在聖誕節前通過，民主黨內部亦有反對聲音，令白宮甚為苦惱。民主黨在中期選舉前未能團結一致，可能導致法案隨時「凍過水」，或令拜登民望進一步插水。各種不利因素交織下，共和黨隨時重奪參眾兩院，拜登或成最大輸家。

率先倒戈的民主黨人是西維珍尼亞州聯邦參議員曼希，他不但反對法案中的醫療及教育領域，亦反對當中最重要的綠色能源政策。西維州是美國煤炭大州，曼希的競選經費大多來自石油、煤炭及天然氣行業，因此傳統能源是他的大金主。為了阻止法案通過，西維州煤炭業團體出動說客游說曼希等人，曼希亦不負所託，落力地反對綠色能源，猶如向拜登等人澆了一盆冷水。

煤炭是西維州民眾賴以維生的飯碗，並不支持潔淨能源，去年大選可見一斑，反對氣候變化議題的前總統特朗普得票68.6%，提倡潔淨能源的拜登得票不足30%。西維州是深紅州份，曼希是唯一一名民主黨民選官員，州長、3名聯邦眾議員及另一位聯邦參議員均是共和黨人。假如曼希計劃連任，只有「背叛」民主黨才可保住參議員席位。

民主黨及共和黨在參議院各佔50席，當雙方爭持不下時，副總統賀錦麗才可投下關鍵一票。但民主黨自亂陣腳，令支持法案的拜登及進步派人士大失預算。在一票不能少的參議院失去曼希後，民主黨須拉攏一名共和黨人倒戈才能通過法案，惟共和黨早已表態反對，因此成事機會渺茫。即使法案在眾議院成功過關，但未能通過參議院，亦無法交由拜登簽署。

事實上，法案在民主黨內不同派系的討價還價下，由最初3.5萬億美元大減一半至1.75萬億美元，已遠遜於拜登最初的承諾，卻無法達成一致共識。拜登寄望法案令民望起死回生，但他低估了不同州份黨友的利益估算。與傳統民主黨票倉深藍州份的黨友相比，淺藍及深紅州份的民主黨人較保守，利益估算亦較直接，對激進法案並不熱衷。