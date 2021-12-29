正論：國泰播毒播不停　開門揖疫怎防疫

又是國泰航空！Omicron變種病毒在全球極速散播，港府打定輸數揚言農曆新年是第5波爆疫高峰，就在全港市民聞疫色變之際，國泰再有多名機組人員染疫並進入社區播毒，擺明連極之寬鬆的「自我健康管理」也沒有遵守。饒是如此，港府仍然未肯亡羊補牢，僅決定將機組人員由豁免檢疫改為首3天到酒店隔離，問題是，病毒有潛伏期，如此防疫根本只是虛應故事。

本港昨日新增6宗輸入個案，當中5人帶有N501Y及T478K變種病毒，即疑染Omicron變種病毒。新增病例中包括兩名前日初步確診的國泰貨機機組人員，其中一名45歲男子居於石塘咀，另一人46歲，居於愉景灣。前者23日由美國回港，當時在機場的病毒檢測呈陰性，26日在社區檢測中心的樣本呈初步確診。惟他抵港翌日、即聖誕當晚已四圍走，先後到訪上環的商店，並坐巴士到同為機組人員的屯門朋友家中用膳；其後去過社區檢測中心進行病毒檢測，前日亦曾到西環購買食物，結果其屯門朋友亦告初步確診。上述所有人皆曾乘坐公共交通工具，意味變種病毒極大可能已在社區落地生根。此外，昨日初步確診有14宗，包括上述的屯門個案。

一而再、再而三，自港府收緊豁免檢疫安排後，這已是第N次有國泰機組人員染疫，而且絕大部分在進入社區後才被檢測出來，港府也不得不承認第5波在社區爆發的風險非常高，這明顯是當局自製爆疫炸彈的惡果。

本報又好，專家也罷，過去已多次向港府進諫，不能再任由國泰機組人員免檢疫入境，更不能倚賴和信任國泰自訂極之兒戲的「健康管理風險」，奈何言者諄諄，聽者藐藐。港府為了維護國泰利益，不欲增加其營運成本，堅持讓高危的機組人員免坐疫監，甚至語帶威嚇表示，一旦對機組人員實施嚴格防疫要求，本港貨運隨時「冧檔」。重商輕民的結果，是新型變種病毒旋即隨國泰機組人員帶進本港，現在已出現疑有機組人員將病毒傳給友人的情況，而友人期間又有進行社交活動，以Omicron傳播力極速極廣觀之，一傳十、十傳百、百傳千絕非危言聳聽。

令人難以置信的是，即使爆疫風險高唱入雲，港府依然堅持善待國泰，現在僅要求機組人員入境後到酒店隔離3日，但連衞生官員也承認，許多Omicron個案都是在入境第4、第5日才被發現，檢疫3日顯然同開門揖疫沒有多大分別，惟當局依然強調要「平衡」貨運需求。甚至乎，明知有機組人員沒有遵守「自我健康管理」四處播毒，當局連懲罰機制也沒有。這個政府之冥頑不靈、見到棺材也不流淚，由此又可見一斑。

更添煩添亂的是，本港某些專家為了達成香港早日與西方國家通關的目的，瘋狂谷針已到了口不擇言的地步。中央早前才一錘定音，堅持香港不能與病毒共存，新冠疫情必須清零，言猶在耳，港大專家袁國勇等人卻多次唱反調，昨日甚至揚言不打針的市民只能遭受「物競天擇」、「你是要過身」，換言之，不打針就要死、不打針你死你事。

誠然，為了防疫，提升疫苗接種率並非壞事，但香港是自由社會，尊重市民個人意願同樣重要，總會有些人的身體條件不適宜接種疫苗，難道這些人就要接受「物競天擇」，就是抵死嗎？加上過去所有接種疫苗的死亡事件，均一律被判定為與接種疫苗無關；就算判定為有關的面癱等副作用，賠償也是少得可憐，根本無法令抗拒接種者有信心。

更何況，事實已經證明疫苗無法有效預防感染及阻止傳播，頂多可能減低演變成重症的機會，惟袁教授依然認為，為了與外國全面通關，本港疫苗接種率必須提升至99%，港府必須推行「疫苗護照」、「與病毒和諧共存」，即使明知新加坡、美國、英國等與疫共存的國家，感染人數急劇上升，疫情不斷惡化，重症比率又未見顯著下降，一樣要求港府倣效這些失敗國家放棄清零，還美其名曰由「守勢」改為「攻勢」。端的是甚麼居心，實在令人莫名其妙。

其實，香港本地疫情早已清零多時，之所以仍然無法擺脫疫情泥沼，全因港府外防輸入漏洞百出，明知國泰一再播毒，依然聽之任之。目前全球各地皆受到Omicron的兇猛威脅，僅英國過去3天便錄得逾31萬宗新冠確診個案，難道為了與英美通關，香港也要與疫共存、步前宗主國死傷枕藉的後塵嗎？專家除了叫人打針、打針、打針，高呼與國際通關、通關、通關，還有甚麼實際建樹？新的一年，香港人還是要自求多福！