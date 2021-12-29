功夫茶：土地亂象離晒譜　有冇勾結官心知

一個社會要凸顯公平公正，3歲細路都知：最公正嘅方法就係公正去執法！偏偏官場中從不缺公正嘅辦法，獨缺公正嘅執行和執法，甚至官匪不分，古代如此，於今即使沒有尤烈，還是常發生。西貢相思灣村自從出了個村霸，印證了官盜難分！

嗱！東方傳媒機構去年獨家踢爆西貢相思灣村土地亂象，日前再有村民爆料，直指鄰村上洋村村長涉多項違規，包括僭建、亂倒泥頭及斬樹，地政總署話咁快證實村屋僭建事宜，將進行執法行動。講真，呢啲村屋僭建違規，多不勝數。之不過，比起西貢相思灣村土地亂象，該村村霸佔地搵銀有恃無恐，呢啲僭建，當真係小巫見大巫！

各位，相思灣村村霸劣行多籮籮，早已被本報踢爆涉霸官地僭建碼頭，經營該店嘅「神秘丁屋」業主黃子洋喺村內霸海又霸地，同時又涉霸佔店外官地作為顧客付費泊車用途。喂！香港難道真係無王管？咁又唔係噃！閣下試吓將架車亂泊路旁，點都有機會食「牛肉乾」，如阻及要道，更會被拖走！

以上都係常識，之不過，點解村霸可以橫行如蟹，當正西貢相思灣村係佢「封地」咁巴閉？村霸儼然土皇帝，連記者去查證都被佢飛石，惡得交關，目無王法，唔通相思灣村又變「惡人谷」？事實係經本報鍥而不捨追查揭真相，又向申訴專員公署不斷投訴詰問，政府部門無奈跟進，惟清拆及善後工程費冚唪唥由公帑埋單！

好明顯，西貢鄉郊土地亂象，已非一般涉及村屋僭建咁簡單！大佬吖，盲嘅都睇到，村霸黃子洋「拓展業務」瓣數多，萬流歸宗，涉及得益人都係佢。有論者早就指出，神秘丁屋旁邊有一塊鄉村式發展土地，持有人竟為鄰村村長家族，利益之手橫跨兩村，瓜葛盤根錯節，更令人費解嘅係，明明周邊都被綠化地帶包圍，綠化地帶唔可以有任何發展，不管係私地抑或官地，違建丁路已違反土地用途，更屬違例發展，地政總署和規劃署都有權執法！依家點解零零舍舍只有該兩塊土地被劃為可建屋嘅鄉村式發展，恍如為其度身訂造？阿哥，唔通真係才子配佳人，做戲咩？

各位，霸海掠地，村霸左右開弓有恃無恐搵真銀，本報踢爆，學者質疑，地政總署卻一直無動於衷，又冇巡查，事件曝光咗咁耐，部門仿似冷凍人，遲遲唔識「緝兇」！阿哥，你話冇存在官商鄉黑勾結、黑箱作業，有人信嗎？西貢鄉郊土地亂象特別多，正所謂「鬼怕惡人蛇怕棍」，此時此刻，廉政公署仲唔跳出嚟徹查，為市民解開村霸恃乜可以如此橫行無忌，就係一萬個失職！