香港自回歸以來，中央政府都是主權在手。「一國兩制」中香港一制的自治程度，也盡在中央政府的掌握與容許之下。中央政府是主動，實行全面管治，具體的執行決策便是因地因時制宜，其中香港可作的只是游說。或許在內地大貪腐的時期，香港的游說會有大效果，卻從來沒有能從被動轉為主動。香港一制具體內容的塑造者，還是中央政府，不是特區政府。

香港的問題，主要有兩個來源。一是英國殖民地體制，運行多年，根深柢固，深入社會文化的每個角落。回歸時不作去殖民地化的努力，把殖民地體制的良莠不齊一概保留，並滲透入「一國兩制」的香港一制之內。

二是二次大戰後，美國霸權發展，香港成為美國勢力替代英國、與中國中共抗爭的橋頭堡。自上世紀50年代開始，美國便刻意在香港推行美式文化，培植依附美國的文人和組織機構，擴散影響。回歸後，因內地對美國的迷信，美國便藉機在內地擴展影響力，從文化人才的根本處來顛覆中國的體制，香港更成為對華政策發揮美國軟實力攻擊的前沿基地。回歸以來，特別是在文宣教育領域，美國着力極深，香港的大學從殖民地大學轉變為英美大學的分校。美國的滲透更為深遠，且從大學伸延至中學，掌控媒體和有關專業，形成一個廣泛的影響網絡及勢力範圍。

回歸後，原來被英國殖民地隔離邊緣化的左派系統，一時之間全面進入建制，卻大多放棄原來信念，跟從英美的體制和價值觀。但除了在政治上因普選制可進入議會，並控有多數席位，成為政治新貴，卻沒有能力堅持與殖民地體制和美國勢力影響抗衡，連議會的立法主導權也沒法掌握，聊備一格。因而，美國決意在香港推行顏色革命，特區政府兵敗如山倒。若不是中央政府調整政策，果斷出手鎮壓，香港的政局、香港的「一國兩制」會被破壞成怎樣？當然，中央政府還可直接收管香港，代價卻非常巨大。

如今中央出手後政局穩定，但體制文化的問題仍在，沒有可能用禁制便可解決。中央的主動，全面管治，還是要與香港的實情結合，找出一條在「一國兩制」下可發揮香港地方積極性的道路。單是以來港的新香港人替代原來的香港人，是無補於事，更可能弄巧反拙。還是要在融合中創新，在新形勢下，用新理念創新局。