經過嚴格審查、被確認為符合「愛國者治港」條件的狄志遠選上第7屆立法會議員後，做的第一件事就是和建制派劃清界線，聲稱自己不屬建制派，且是90人立法會的唯一非建制派，自稱89：1，頗為自炫。第二件事就是宣稱，立法會上任100天內提出動議討論「重啟政改」。他說這並非急於向選民交差，而是認為中央既然推出香港的民主發展白皮書，作為爭取香港民主的議員，是合適契機提出討論。狄志遠說，自己參與政治30年，骨子裏都是希望推動香港民主發展，因此上任後希望提出「重啟政改」的議案，促進落實「雙普選」。

為了實現自己提出「重啟政改」和「雙普選」，狄志遠還擺出一副自己「很有胸懷」、「有江湖地位」的架勢。他說，如果林鄭月娥或其他人有意競逐下屆特首，能夠承諾推動香港民主，對社會福利作好遠景規劃，肯聽民意，他會不計以往恩怨去支持。言下之意，是如果林鄭月娥或其他甚麼人不承諾推動民主、實現「雙普選」，他就不會支持這樣的人當特首了。狄志遠的口脗、意圖和叫板，與以「爭取民主」、「爭取雙普選」為旗號，搞反中亂港活動的反對派有何不同？怪不得他要「自異於建制派」了。

狄志遠和過往的反對派一樣，都很會打着紅旗反紅旗。這次，他就拿國新辦的香港民主發展白皮書說事，要百天之內啟動政改、爭取「雙普選」，但是，他有沒有好好看看這本白皮書？在這本指導香港民主發展的白皮書中，根本沒有「雙普選」說法，相反，白皮書中為香港發展民主定下了若干項要求，體現了香港民主不適合搞「雙普選」，體現了今後的政改方向也不適合再以「雙普選」為標的。

狄志遠若還是抱着「雙普選」的老皇曆重啟政改，那是一定行不通的。他早就被反對派排擠出圈，這是幫了他，使他有了今天的位置，可幫回反對派完成共同目標乎？