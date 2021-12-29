日本最近在台灣問題上不斷挑釁中國，除了與美國制訂所謂聯合作戰計劃，準備在日本西南諸島建立攻擊軍事據點，前首相安倍晉三更揚言如果中國大陸攻打台灣，日本和美國不能袖手旁觀，北京需要理解這一點，「台灣出事就是日本出事，因此也是日美同盟出事」。

小日本囂張狂妄，口氣大得很，說明他們不僅甘願充當美國走狗，而且鐵了心與中國全面為敵。一旦日本在西南諸島建立攻擊軍事據點，將直接威脅中國領海和領土安全，而不只是涉及台灣問題，中國豈能無動於衷？豺狼來了有獵槍，面對日本下戰書似的公然挑釁，中國唯一選擇就是以牙還牙。小日本必須明白，他們在距離中國愈近的地方建立軍事基地，受到直接攻擊的危險愈大，損失也愈大。道理很簡單，如果台海爆發戰爭而美日介入，日本這些基地必先受到中國導彈攻擊，即使他們擁有美國提供的導彈防禦體系，也難逃一劫，因為任何防禦體系都阻擋不了中國東風系列導彈的密集攻擊。

正因如此，日本計劃在西南諸島建立軍事基地的消息一公布，立即引起沖繩官民強烈反對，擔心受到無妄之災，重演二戰生靈塗炭慘況。沖繩官民並非杞人憂天，台灣問題本來與日本無關，他們硬要插手，勢必自食其果，沖繩只能成為陪葬品。畢竟現在已不是甲午戰爭的年代，也不是抗戰年代，日本欺負中國人的歷史已一去不復返。

有人說，日本的叫囂，本質上是弱者最後的驚恐，可謂一語中的。過去日本綜合實力一直遙遙領先中國，20年前其經濟總量仍是中國的4倍，現在恰恰相反，中國經濟總量已是日本的3倍多，而且距離還將愈拉愈大，小日本能不驚恐嗎？他們過去欠下中國人太多血債，大概是心裏有鬼，所以總是害怕中國人報仇。在最不希望中國崛起的國家中，如果說美國排第一，日本無疑排第二。明乎此，就知道為何日本甘願充當美國遏華打手。

中國人向來不記仇，當年甚至沒有要求日本為侵華戰爭賠償，但日本至今沒有反省和道歉，反而百般挑釁中國，並不斷插手台灣問題，是可忍孰不可忍？正如中國外交部發言人強調，日本歷史上發動侵華戰爭，對中國人犯下滔天罪行，沒有任何資格和權利對台灣問題說三道四。若他們執迷不悟，總有一天新仇舊恨一起算。