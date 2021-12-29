香港發生令人髮指的虐兒醜聞。本報獨家揭發，香港保護兒童會的幼兒工作員向18名一歲半至三歲的嬰幼兒毒手施虐，事件超出人類良知底線。有團體督促社署檢視現行監管制度的運作情況，包括人手比例及加強監管等，其實這些都是港府的分內事，只是廢衙門向來敷衍塞責不作為，才會在光天化日之下讓虐兒慘劇發生。

高官事後只懂寫網誌惺惺作態譴責一番，彷彿政府沒有責任。但事實是，這些幼兒工作員都要完成經社署認可的訓練課程，並向教育局轄下的「幼稚園及幼兒中心聯合辦事處」申請註冊；而這類保護兒童機構每年亦獲社署撥款資助，僅涉事主角香港保護兒童會每年資助額便高達8,800萬元。由此可見，慘劇發生並非單一事件，也不僅僅是個別人員有問題，而是整個政府監管系統失職，撥了款便當完成責任，關人個關。

香港保護兒童會更是責無旁貸，惟會方除了炒掉涉事員工割席，拖至昨日才承認尚有更多職員涉案，接受該會兒童託管服務的家庭指無人向他們解釋事件，簡直不負責任。須知道，職員都是該會聘請的，幼童交到機構手中，他們便有責任周全地保護及照顧兒童，何況該會接受公帑資助，平時到底如何監管、運作，難道不需向公眾講清楚？最怕虐兒事件不是個別事件，而是長期存在，會方甚至知情，只是隻眼開隻眼閉而已。

香港表面上是個愛心爆棚的社會，政府表面上有規有矩、有監有管，但事實證明一切只是表面文章，內裏污穢不堪。都說兒童是國家的花朵，也是一個城市的未來，他們剛來到世界不久即飽受摧殘，將來只會成為更大的社會問題。新一屆立法會即將投入運作，議員們是時候負起監督政府的責任，不能只做舉手機器。