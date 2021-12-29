假如你家養了五隻貓，為首的一隻跟主人鬧彆扭，號召同伴拒吃香噴噴的魚。要是讓你打賭，會相信貓老大能成功嗎？任誰都會知道，天底之下，哪有不貪吃魚的貓，你不讓吃，牠們還想偷來吃哩。

美國正在領頭，號召「五眼聯盟」抵制中國，盟友們初時怯於老大淫威，自是唯唯諾諾，但時長日久，就不可能堅持下去。中國偌大的市場，不搶白不搶，他們忍得了一年，也忍不了兩載，華盛頓是白費心機。今日的美國政府，看來盡是不中用的傢伙，全無戰略意識，更不懂判斷時機。兩個大國較勁，勝負在乎人心，當我方的國民向心力比對手強，才可以出擊，相反則須隱忍。華府中人要知道，如今是美國近百年來，人心最不團結的時候，而中國卻是自共產黨執政以來，人民滿意度最高、團結能力最強的時期。

此刻的山姆大叔，是以我之最弱，攻彼之最強，你說他是不是傻子？美國中央情報局轄下，有一個組織長期監察別國的社會衝突，有時候對方沒有衝突，他們也會設法製造出來。最近，這個組織卻發表報告，說世界上其中一處最緊急、最危險的衝突地區，是在阿美利加。上一屆美國總統大選，白宮前任主人特朗普敗下陣來，但支持者不甘不忿，矢志要在2024年的選舉中，讓偶像捲土重來。偏生不少民主黨人，對特朗普恨之入骨，死活也不想給他再次入主白宮。據最新民調顯示，竟然有三成多的美國青年，相信國家將要陷入內戰，隨着下次選舉愈近，恐怕這個比率會愈高。

美利堅自顧不暇，也休想盟友們能夠齊心抗中，卻偏選在此時跟中國纏鬥，其不敗者，幾稀矣！