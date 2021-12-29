港府早前一度吹風的12月首周有望實現「小通關」，結果來到12月最後一周了，還是處於「空頭支票」狀態。大批市民連日來陸續北上，情願坐21天疫監，也不願再受港官「通關狼來了」戲耍，這些人將來會感激今天的自己，皆因動身回鄉的決定只有做遲，決無做錯。

報道所見，寧願北上在內地接受21日隔離檢疫，以便趕及農曆新年前回家的市民，不但冒着嚴寒大包小包，不少人還帶着一眶眼淚和不忿，有人坦言對通關無期感到沮喪，「說開通，一直等、一直等，也不知道甚麼時候能開通，早一點回去。有點辛苦，有點掉眼淚」，像這種愈說愈心酸的例子比比皆是，港官抗疫不認真，結果受苦的卻是升斗市民，不啻是這個說要「施政與社會同行、以民為本」政府的一大諷刺。

還在猶豫好不好北上接受21日隔離檢疫的市民，若仍對港官爭取通關存有幻想，已可做定心理準備與內地家人視像團年了。事關莫說變種病毒Omicron肆虐，就算港官現在宣布即秒起可以通關，也不代表基層市民可以起行。不要忘記林鄭早已事先張揚「小通關」初期，大部分配額將留給公商務人士，換言之，北上回家與親人團圓，又或需照顧家中即將分娩孕婦，不是不可以，但閣下得同時也是公商務人士身份，否則只能繼續可望而不可即。既然反正也沒自己的份，那麼早點動身，免卻遲了人多費時，以及種種無法預計的狀況，此之謂「只有做遲，決無做錯」。

內地對抗疫不力的官員，懲處絕不手軟，試問沒有得到中央批示，有哪個地方官會敢以烏紗押注，去賭「小通關」會不會引致爆疫？此刻，北京冬季奧運會不容有失，在圓滿落幕之前，港官開給升斗市民的通關期票，仍將不斷彈票。