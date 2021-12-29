繼香港大學早前拆除了已經「違法」擺放逾廿年的「國殤之柱」，中文大學及嶺南大學亦在差不多同一時間，漏夜將校內的所謂「新民主女神像」及「六四浮雕」移走。不講不知，原來在城大、理大及浸大，亦有展示或存放了類似的六四「遺物」，比起公共屋邨的「垃圾屋」和「曱甴屋」更為嚇人，急需有關方面「消毒」清理。

當中城大的「民主女神像」早已蓉蓉爛爛、甩頭甩髻，向校方申請的展示限期亦早已屆滿，但學生會卻以修復需時、搬運困難及缺乏儲存空間等理由藉口，對校方的移除要求拖得就拖。有學生更反過來要求校方協助處理，擺明是想撒賴以至充當「碰瓷黨」。一旦校方搬運時「神像」有何甩漏閃失，學生會即可狀告大學要求道歉賠償。

整個反修例黑暴風波合共有過萬人被捕，當中約四成為學生，大部分為大專生，原因之一正是各間院校的管理層及教職員，長久以來對學生管教無方，縱容包庇，甚或是蓄意將他們洗腦教壞，令大學淪為反中亂港勢力的「大本營」與「兵工廠」。在《港區國安法》及新選舉制度的加持下，街頭上與政壇上的黑暴餘孽已幾乎被一網打盡，但是大學之內還有不少餘毒未清。有關學校絕不能遇難避事，必須迅速將這些顛覆遺物移除！

除了石柱、石像、石雕等死物，更迫切要掃除的是那些立心不良或立場不穩的大學教職員，包括有份鼓吹學生公民抗命、違法達義、命運自決，以及組織罷課罷教的教授講師，還有是曾經胡亂指控警方性侵女學生，或是以視察為名陪同學生參與非法集會的大學極高層，特區政府與相關院校的校董會有必要展現擔當，為大學清理門戶，為香港的大專教育正本清源。