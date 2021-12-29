美、英、加、澳、紐等「五眼聯盟」國家，在香港立法會選舉翌日宣布制裁5名中央駐港官員，抹黑新選制，予人感覺是黔驢技窮，技止此耳，毫無新意，5位官員可能因而更得到中央信任。「五眼聯盟」的所謂制裁招數已經技「老」了，除了顯示其霸權真面目，粗暴干涉中國內政之外，這個政治符號已沒多大作用，因為這次及之前的被點名、被制裁者，都沒對這些霸權侵略者的國家有任何好感或者任何關係，「五眼聯盟」只是「夜行人吹口哨」，壯壯膽而已。

雙重標準的指摘和抹黑也不外乎兩點：其一，對參選資格審查；其二，不是全部直選產生議席。那麼，請問美國可容許「911」追隨者參選嗎？英國可允許反對王室者參選嗎？答案不講自明。「五眼聯盟」的篩選比任何國家都要嚴，都是CIA或MI5把關。斯諾登只是揭露了美國情報機關種種見不得人的勾當，也無處藏身。香港最大泛民政黨民主黨的篩選和資格審查，比特區候選人資格審查委員會更嚴，結果沒黨員可合資格通過黨內篩選關參選，為何「五眼聯盟」不予譴責？至於全部議席都要直選才算民主的話，那麼美英都不是。英國是上下兩院，美國是參眾兩院，香港不行美英兩院制度，用中國方案「一院制」，五光十色，有直選、有間選，各種途徑產生的90位議員共聚一堂，平等參政議政，不是比美英的兩院制更開明、更平等嗎？沒特權、沒世襲、沒壟斷，更進步。美英有種的話，學香港，取消兩院制，敢嗎？

「五眼聯盟」歇斯底里地使勁反對和抹黑新選制，無非是看到過往24年滲透控制香港立法會的途徑被封死了，再不能容易找代理人了，要顛覆難了。任何背叛祖國、出賣香港的人要進立法會，沒門！