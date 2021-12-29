隨着新冠變種病毒Omicron喺全球擴散，本港牛棚困貓式嘅防疫政策，冇可能唔失守，更有個案從機場防疫缺口走入社區。Omicron輸入個案急增，庸官仲死撐本港外防措施已達「天羅地網」級數，唉！自欺欺人都要擘大雙眼睇吓目前乜環境至得㗎！

Omicron全球爆到七彩，歐美各國風聲鶴唳，紛紛取消除夕倒數，加強隔離措施，甚至計劃再封城。事實上，內地疫情也不容忽視，西安尤其嚴峻，當地已展開新一輪核酸檢測，並頒禁足令，全民禁離社區；東莞市大朗鎮亦再現病例，呼籲民眾勿往外地；澳門日前亦出現首宗Omicron確診，患者已完成兩劑復必泰疫苗接種。

變種病毒來勢兇猛，庸官死撐防疫做得嚴謹，自我安慰之餘，也不敢不「買定保險」，說已「打定輸數」，預料農曆新年係第5波爆疫高峰，須作最壞打算，宣布隨時重啟亞博館設施增加病床數目，並削減公立醫院非緊急服務。講來講去，基層都係輸家。醫管局行政總裁高拔陞認為，本港爆發第5波疫情風險相當高，一旦社區有Omicron傳播，確診數字可能會爆發上升，速度遠超第3和第4波，呼籲大家快點去接種疫苗！而此刻正值冬季流感高峰期，一旦雙疫齊飛，醫療系統將面臨極大挑戰！

眾所周知，喺移民潮衝擊下，目前醫護流失情況惡化，要填補大量流失人手，談何容易？

而新年通關無望，何時通關又無期，市民眼見如此拖下去，根本唔係辦法，被政府呃透而又醒目嘅，惟有無奈提早北上到內地接受21日隔離檢疫，以免趕不及新年團圓！日前深圳灣口岸出現墟冚人龍等過關，有人用上6、7個鐘頭排隊等出境，為見親人，也只能如此！庸官無能，港人只能自求多福！