美國總統拜登上任近一年，政績難看。外交上對華咄咄逼人，更圖拉幫結派，卻不見得成功。繼中國牽領成立《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）後，也不乏《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）成員國歡迎中國申請加入，至今中國經濟並沒給壓下去。內部方面，美國Omicron變種病毒大規模擴散，加上錯判通脹形勢，貨幣政策快將到拐點，新的振興經濟法案在國會被卡着，總之諸事不順。可以預期，2022年美國將陷入內外交困之年，一旦民主黨在中期選舉失利，將加速資金撤美。

拜登政府起初定調與中國的「競合」關係，惟未見執行，而是處處針對中國，如狙擊中概股，威脅「退市」；將更多中國企業納入涉軍投資「黑名單」和制裁「實體清單」；中美首階段貿易協定兩年期即將屆滿，至今卻未見下文；更頻頻挑釁台海氣氛，在國際上挑起意識形態之爭，聯合所謂「盟友」制華。凡此種種，實在不見得美國有心與中國「合作」，反而是世界經濟不穩的麻煩製造者。

另一方面，全球疫情反覆，Omicron變種病毒肆虐，美國的疫情正急速擴散，聖誕新年前後料當地有逾千航班取消，節日氣氛未如預期。經年的天量發債放水下，美國政府債台高築已令世界感到不安，逼出全球「去美元化」以降金融風險，與美元金融體系無關的虛擬貨幣更憑着「非美」概念而需求旺盛。

更令人頭痛的是，美國通脹率創近40年新高，不少分析預計明年首季當地通脹率將見7%。美國財金官員錯判通脹形勢，乃拜登政府施政的一大污點。雖然美國財金高官已「認衰」轉「鷹」，擬收水加息控通脹，偏偏意在推動經濟增長、總值1.75萬億美元的《重建美好未來法案 》卻在國會遇阻。一旦通脹失控，而經濟增長又無以為繼，滯脹就成為美國的噩夢。內患如是，民主黨明年的中期選舉並無優勢，一旦失利，將令拜登政府施政更難推展，外交政策的影響力和彈性亦大打折扣。

拜登政府的敗筆，在於施政並未有充分考量經濟層面。內部如是，外部打從阿富汗倉卒撤軍重創美國國際形象，到近來「民主峰會」沒戲、反令中俄「抱團取暖」抗美皆如是。再如美國政府一邊拒絕重新加入CPTPP，一邊要另設亞太區新經貿框架，目的是制華的自私行為，完全漠視亞太區疫後重振經貿發展的迫切性，以及中國作為區內經貿龍頭的客觀事實。不難想像，最終美國主張的「新經貿框架」將遭冷落，理由是不切實際。

雖然美股迭創新高，但明眼人都知道，這僅靠企業回購和幾隻重磅股撐場。當明年收水加息，滯脹叩門，只怕好景難常，資金求去也是必然。反觀中國正堅持深化改革開放，完善法規，爭取高質量發展，吸引外資，若能團結亞太諸地推動疫後經貿復甦，世界資金將加速東移，中國會成資金所向。