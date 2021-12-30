世界視線：新冠疫情好頭痕　拜登甩鍋州政府

新冠變種病毒Omicron肆虐下，美國疫情再度全面爆發，近一星期平均每天新增約20萬宗確診個案，為醫療系統帶來極大負擔。疫情持續令總統拜登的民望急挫，而苦無對策的他周一竟稱聯邦政府無法解決問題，美國疫情能否結束，仍有賴各州政府的努力。換句話說，拜登是指自己已黔驢技窮，各州份要好自為之了。

拜登當日與各州長舉行視訊會議期間，直截了當地指出，「新冠疫情不存在聯邦政府層面的解決方法，問題（疫情）需在州的級別上去解決」。目前新冠檢測試紙嚴重短缺，而且大多數試紙也未必能測出Omicron。對此，拜登表示聯邦政府願意為州政府提供一切抗疫支持，「訊息很簡單，你們（州長）要甚麼就直說吧」。美媒紛紛形容，這是拜登政府上台後、承認聯邦政府需要州地方政府協助才能遏制疫情的最明確表態。

有意見認為拜登之所以這樣做，主要是擔心沒有各州配合，聯邦政府的抗疫措施無法起到作用。事實上，拜登此舉大有把抗疫這顆燙手山芋推給州政府、讓它們自行承擔抗疫責任之意。在黨爭以及左右撕裂的背景下，多個共和黨州份在抗疫乃至疫苗分配問題上各自為政，佛羅里達州甚至鬧出州長簽令禁止當地學校強制學生戴口罩之事，抗疫之路自然是步履蹣跚。

去年拜登競選總統期間，將對抗新冠疫情列為重點項目，並屢次批評前總統特朗普抗疫不力，更曾稱「對於這麼多人死亡，負責任的人都不應該繼續擔任美國總統」，詎料此言如今看來卻是搬石頭砸自己的腳。不斷「谷針」及呼籲民眾戴口罩的拜登上任未滿一年，任內的美國新冠死亡人數接近42萬人，較特朗普卸任時美國新冠死亡人數的40萬人，甚至多兩萬病歿案例。

截至這刻，美國仍是全球確診及病歿數字最多的國家，結果拜登從上任前的躊躇滿志，變成現在「慌失失」地把抗疫難題拋回給各州政府。誠然，這場世紀大疫帶來的影響不應由拜登一人承擔，但當初既然用「戰勝疫情」贏得選民支持並登上總統寶座，那麼遲早定要為自己未能兌現抗疫承諾付出政治代價。