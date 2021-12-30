功夫茶：虐兒案愈揭愈醜　無監管政府塞責

本報早前率先獨家披露香港保護兒童會3名職員涉嫌虐待多名嬰幼兒被捕，事件引起各界關注，連特首林鄭亦關注到呢單新聞。日前佢喺社交網站發貼指，已要求勞福局局長督促社署徹查，檢視虐兒事件有否涉及疏忽。

各位，食嘢食味道，睇戲睇全套！呢單虐兒案再睇落去，原來係潮州佬煲粥，呢鑊杰！涉案職員亦由3人增至6人。呢，警方積極調查後，尋日約10點，西九龍重案組再到旺角「童樂居」搜證，期間再檢取閉路電視片段翻看。據消息指再發現多兩名兒童受害，即係受虐幼兒由18人增至20人，警方不排除再有拘捕行動。阿哥，「童樂居」儼然已變兒童煉獄！香港仲係一個「文明社會」嗎？

警方翻看大量閉路電視片段，發現該院舍內慘遭虐待嘅幼兒，花樣百出，包括被大力扯頭髮、拍頭、篤眼、摑臉、拋落地，甚至扯起爬行嘅稚嬰然後掟落地等暴力行為；被襲擊嘅兒童年齡只有2至3歲。人性醜惡，竟一至於此！

呢嗱！香港保護兒童會總幹事日前又話已經成立專責小組處理事件，又翻查閉路電視再發現多3名員工涉案，並通報社署及警方，而涉事職員均已被停職。社署就表示，已向會方發出書面警告，而中心內兒童情況穩定云云。呢啲全係「賊過興兵」嘅廢噏！大佬吖！為何平時唔去翻查吓閉路電視？一個二個高層，平時難道又係「八點上班九點來，品茶看報好自在」？出咗事先睇，同對斷咗氣嘅病人輸氧有乜分別？

各位街坊，如此大規模且如此殘酷嘅虐嬰幼童行為，愈揭愈有，相信唔會只係「霎時衝動」，應該係習以為常嘅虐兒行為，而且唔係個別事件而係一大班受過專業訓練嘅員工！敢問管理層，平時如何監管、考核員工嘅日常工作？呢壇嘢肯定有嚴重疏忽！在上嘅對員工放任自流，點講都係難以自圓其說！

正如有論者指出，高官事後只識寫網誌惺惺作態譴責一番，彷彿政府完全冇責任。喂！社署點搞幼兒培訓課程㗎？點解畢業嘅員工不但冇愛心仲虐兒咁變態？咪忘記，涉事主角香港保護兒童會每年獲資助高達8,800萬個大洋，而政府難道只負責撥款事後就關人忍事？反正都係公帑！用不得其所也唔會肉赤？呢單虐童醜聞，再一次有力證明港府處事塞責，官僚做嘢hea慣，習於優容苟安！表面有規有矩，其實都係虛應故事！都話兒童係一個城市未來嘅希望，依家因政府監管無能，「童樂居」淪兒童煉獄，如此摧殘社會幼苗、祖國花朵，當真令人髮指！不問責，天理不容吖！