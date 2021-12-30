正論：三催四請才動手　隔離不足成隱憂

綜觀全球，新冠病毒彷彿趁聖誕節與歐美民眾「同歡」，多國單日新增確診病例均打破紀錄，醫療系統崩潰在即；回顧本港，已好一段時間未有本地個案，仿似疫海中的孤島。然而本港並非與世隔絕，境外輸入病例無日無之，爆疫危機四伏。本報與專家多番進諫，敦促取消機組人員免檢疫安排，港府置若罔聞，終於有國泰機組人員化身「漏網之魚」游入社區，當局才慌忙「補鑊」，奈何隔離日數明顯不足，更似平息民憤的「安慰劑」，隱患始終未有徹底解決。

港府前日始宣布貨機機組人員抵港首3天須到酒店檢疫，表面上是亡羊補牢，但當局仍拒絕取消免檢疫安排，足見措施只是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，未有杜絕隱患。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷批評，相關措施應一早實施，又認為港府要再作調整，同時建議針對違反醫學監察要求，制訂具體罰則，並考慮向接受醫學監察人士提供膳食和日用品等；上述建議數量如此之多，正正反映了港府防疫不足處處，狠狠摑了港府一巴。港府對漏洞視若無睹，一味見步行步，港人縱然接種疫苗，也難求安心。

政府專家顧問許樹昌也認同隔離日數不足，認為若延長至5天，將能更有效找出患者。誠然，機組人員的隔離日數延長，或會令物流成本有所上升，但絕非沒上調空間；航空同業陣線主席池耀崙明言，收緊措施對機組人員固然造成不便，但相信對航空人手只會有少許影響。連業界都開腔力挺，港府豈可優柔寡斷？況且，即便物流成本上升，會對航空業界造成一定打擊，但相較於爆發第5波疫情，全港經濟陷入半癱瘓所造成的損失，可謂是小巫見大巫；更何況人命無價，病毒流入社區將危害市民健康，港府豈可輕重不分？

無疑，僅以本港數據而言，變種病毒Omicron的潛伏期約為3至5天，但這並非絕對。廣東早前發現的Omicron境外輸入病例，患者早已在上海完成14日隔離，仍在返回廣州後才確診，正好是隔離日數不足的力證。慶幸的是，上述患者在返回廣州後，仍須居家隔離，但同幢已有住戶受感染，足見Omicron傳播力之強。反觀本港，機組人員若隔離3天後便可返回社區，香港是高度密集城市，那怕只有一宗病例流入社區，也足夠釀成災難。

無可否認，與世界各國疫情相比，香港猶如世外桃源，難免讓人有所鬆懈；但居安而不思危，必然自食惡果。台灣民進黨當局也曾四處吹噓防疫成就，結果正是機組人員進入社區播毒惹禍，引爆本土疫情，令當局千年道行一朝喪。如今全球疫情愈演愈烈，港府怎能做井底之蛙，只懂得坐井觀天呢？理應多參考各國防疫不足之處，才可鞏固本港防疫體系。

本報一再進諫，一眾專家三催四請，港府依然故我，導致國泰機組人員進入社區播毒；米已成炊，追悔亦無用，但亡羊補牢也包括知錯能改，港府若不虛心納言，聽取專家意見，一改得過且過的態度，明白預防勝於治療的道理，怎能讓全港市民安心？隨時連累港人為港府防疫失誤而埋單。