新冠疫情在Delta及Omicron變種病毒的衝擊下，內地防線已被突破，社區感染威脅大，政府疲於奔命。不過，相信還是可控，情況比起國外還是十分安全。中國內地清零政策沒改，在此形勢下，也不可能改。大中華地區的港台澳仍然是守得住。不過染病例子在增加，外來輸入的壓力很重，稍一不慎，社區感染爆發，這三地都缺內地中央政府的手段，未必如內地那樣可盡快在感染地區清零。中國的疫情，在內地社區清零之後，要面對海外輸入的侵擊，因此，國際上疫情惡化的話，中國便要受到輸入病毒的壓力。在國內，政府與社會可努力保衞，國外便難以替別國代勞，只能眼睜睜地看着國外的疫情惡化，中國只有嚴加防衞。

12月28日據美國Johns Hopkins大學的統計，個別國家疫情爆發，美國一天增51萬新症確診，英國31萬，西班牙21萬。美國人口3.3億人，英國0.68億人，西班牙0.46億人。按人口比例計，西班牙劣於英國，英國劣於美國。而以近14天的染病比例看，英國、西班牙，以至法國都比美國惡劣。美國地廣人多，全國平均人口中染病率達16.2%已是十分驚人，還低於英國的18%。可是，美國國內不少州郡，染病率已超過人口的20%，且近日少年兒童染病多於成年人。美國及西歐的疫情正在急劇惡化，但政府措施仍受制於荒謬的自由主義，惡果會逐步顯現。

美國的主流病毒，已由Omicron替代Delta，縱使接種疫苗後染病重症比例低，但美國還有三成以上的成年人和大多數兒童未有接種疫苗。因而不但會染病者眾，重症和病死的數目相信會隨着未接種疫苗染病者快速增加而趨於惡化。美國已有超過80萬人病死了，染病者5,300萬人，冠於全球。再進一步惡化會帶來怎樣的後果呢？美國社會因疫病貧窮和加強防疫限制而動亂屢起，社會不穩引致經濟不安和政治衝突。內在困難與撕裂加重。對外是借窮兵黷武來轉移國內矛盾，抑或是放棄爭霸，回救國內？包括美國，富國仍大受疫情困擾，自保傾向加強，對窮國的防疫治疫，對全球經貿發展必然帶來大衝擊，股市又怎可獨漲？

疫情失控引致國際及國內的大危機，如中東Al Jazeera國際電視台便提及資本主義會否被重挫的話題。中國的清零政策相對更顯出效果。可中國也難免受到國際危機的衝擊，2022年還會是凶年。