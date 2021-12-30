香港警方國安處昨天對《立場新聞》採取行動，將其前總編輯鍾沛權、前董事吳靄儀、何韻詩、周達智、方敏生及現任署理總編輯林紹桐拘捕，副採訪主任陳朗昇則被從家中帶走，陳朗昇還是香港記協的主席。警方國安處拘捕他們的理由，是「涉嫌提供平台發布煽動性文章，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及第10條串謀煽動意圖罪」。警方的這一行動，可說早在人們的意料中，為此警方也準備了多時。

該來的一定會來，《立場新聞》的嫌犯們大概也心中有數。對反中亂港媒體而言，警方的這一行動是繼一舉打掉、抓捕黎智英和壹傳媒、毒果報一眾高層後最強有力的打擊行動。

《立場新聞》在《港區國安法》實施後，在反修例黑暴平息後，在形形色色的亂港分子被抓捕、被判刑後，依然堅持過往立場，轉彎抹角、含沙射影繼續在如何「煽動」上作文章。

他們當然知道自己犯了甚麼事，大半年前就匆匆忙忙把以往發表的東西刪除下架，企圖「銷贓滅迹」；他們又匆匆忙忙改組人事架構，母公司6名董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生、練乙錚辭去董事職務。完成了這些安排後，他們以為可把身上的屎擦乾淨了，以為只要今後「小心謹慎」、「巧妙表達」就沒事了，可逃脫法網了，然而他們心懷僥倖，太高估自己了。

這個時候，《立場新聞》的陳朗昇還出任香港記協主席，以為能加重《立場新聞》的分量和江湖地位。陳朗昇不負所託，一上任就「表現出色」、「勇敢捍衞」香港記協這個反中亂港媒體的大兵營，拒絕向當局提供相關資料。記協身上的屎比《立場新聞》還多，它幹下的「煽惑」之事還大，時間還久，對反修例黑暴涉嫌深度支持和參與，早已成為香港媒體領域的毒瘤。今次警方的行動是一箭雙雕，《立場新聞》和記協的老帳新帳一起算也。