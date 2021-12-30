國務院港澳辦日前發表聲明，批評美西方一些政客和媒體，執着偏狹意識形態，宣稱香港新選舉制度是排除異己、搞「清一色」，又表示香港反中亂港分子是在爭取民主等言論，明顯在香港問題上出現「認知障礙症」。這些政客和媒體如果真的關心香港，真的為香港好，就請他們從治愈「認知障礙症」開始。

其實，西方政客和媒體從來不是真的關心香港，更不是真的為香港好，他們只是為了本身政治利益，將香港作為遏制中國發展的棋子，所以嚴格來說，他們不是出現「認知障礙症」，而是患了「妄想症」或叫「偏執狂」。他們妄想將香港變成西方共管的殖民地，甚至變成顛覆內地的橋頭堡。曾有一段時間，他們的妄想幾乎成真，香港各領域充斥外國代理人，大有反客為主之勢，令人懷疑香港「竟是誰家天下」。尤其是反修例黑暴期間，反中亂港勢力氣燄囂張，外國勢力公然介入，簡直到了明火執仗的地步。然而，正當他們準備慶賀奪權成功的時候，沒想到中央祭出《港區國安法》，一舉扭轉亂局，反中亂港勢力被連根拔起，外部勢力多年經營化為烏有，難怪他們如喪考妣。

同文說得對，凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對。西方愈是抹黑《港區國安法》及新選舉制度，愈是證明這兩招擊中他們的要害。畢竟，香港是中國特別行政區，而不是西方殖民地，更不是美國第51州，無論如何都輪不到洋人說三道四。

最好笑的是，有班移居英國的港人日前在當地搞了一次所謂「公投」，主題為「是否承認中華人民共和國香港特別行政區政權在香港中的執政地位和其管治」，大鑼大鼓宣揚一番，結果只有73人投票。他們猶自我感覺良好，聲稱大部分投票者均不承認港府執政地位及其管治，因此認為「不受認可的政府所舉辦的選舉亦沒有認受性」，「香港立法會選舉不能代表民意」云云。

這班人不僅無聊，而且無知。如果說香港立法會選舉不能代表民意，難道73人就能代表民意？他們是英國二等公民，香港的事情根本與外人無關，何須他們認可？算了吧，他們與其瞎操心，不如想想如何在異邦生存下去。對二等公民來說，英國衣食住行皆不容易，加上疫情再次失控，稍一不慎隨時中招。