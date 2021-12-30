新冠肺炎疫情爆發之後，印度神童阿南德一炮而紅，因為他準確預言到，一種與呼吸管道有關的疾病會肆虐全球，而最先出事的地方是在中國。這兩年，他成了全世界最出名的預言家，贏得粉絲無數。阿南德作預測，用的是印度占星學，早前聽他一段訪問，提到吠陀文化對人類歷史走向的劃分，聽着聽着，筆者不期然會心而笑，心想怪不得如是。

根據吠陀經，人類發展史應分為四段時期，分別是撒塔亞、崔塔、迪瓦帕拉和卡里，如今正處於卡里時代，大抵剛開始不久，這個時段的特色，是原本錯誤的東西會被認為正確，正確的會被視作錯誤，堅持錯誤意見者，更會用大多數人的力量，逼迫其他人接受自己的看法。這也是一個崇尚物質和遠離神的年代。

姑勿論這個時代是否遠離了神，是否太重視物質，但阿南德引述吠陀經中所說，這年代的人是非顛倒，將過去認為對的事都扭轉過來，這跟本欄觀察到的社會現象，的確是十分相似。

近年，在下常掛口邊的一句話，就是這個年代大部分人的意見，有大部分機會是錯的，人們不論讀書多少，很多人看來都十分愚昧。你不可能想像得到，為甚麼在反修例風波中，民調竟然顯示有六成港人，會認為「攬炒」的抗爭方式可取。另外，像美國前總統特朗普、英國首相約翰遜這樣的渾人，竟然也可以在一人一票選舉中勝出，昂然執掌政權。

筆者小時候見到周遭的人，不是今天這般模樣，雖然很多人讀書不多，但能夠明辨是非，判斷事物，也洞若觀火。過去，我對這種由智轉愚的社會現象，不明所以，看過阿南德的訪問，終於能多明白了一點。