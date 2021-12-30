香港保護兒童會虐兒風暴愈揭愈臭，受虐嬰幼童不少於20人，至少6人涉案被捕，不排除有更多人落網。之所以說這是虐兒風暴，除因它並非單一偶發事件，更因其透着令人細思極恐之處。

難為會方於事件被揭發後，說翻查閉路電視，揭發了更多職員涉案，那麼在此之前，這班高層在打甚麼瞌睡？這種「睇報道至知」的管理，若非懶監懶管，便是包庇縱容，理應同樣被問責，而不是僅僅「交人」，便試圖將管理不力輕輕帶過。別忘記，第一波涉案的3名職員中，據報道有人將嬰幼童扯起再掟落地，整個施虐過程長約一小時，除非管理層是植物人，否則豈能無感？抑或內裏其實另有齷齪之處不可告人？

這宗虐兒醜聞若非有附近居民發現並要求院長報警處理，否則將片段公開，這班無辜嬰幼童還要在地獄裏再受多少折磨，實在無人可知。據警方日前公布，職員涉嫌虐待的7名2至3歲半留宿幼童，全部因為各種不同原因，出生後沒有父母照顧，被法庭頒令由社會福利署監管。換言之，這班嬰幼童不但年紀小得無法反抗，更不懂報警求助，令人心寒的是，他們沒有父母探望，亦即被人發現他們身上瘀傷，從而揭發事件的可能性又再降低。當有職員掛保護的羊頭，行虐兒的勾當，這些嬰幼童可說是活在煉獄，叫天不應，叫地不聞。

現屆政府上場後，虐兒事件不絕於耳，2018年有特殊學校宿舍男職員將智障童撼頭埋牆，罰款5,000元、大埔有特殊學校被爆前年有職員試圖把情緒激動的學童關在特設房間，職員大力關門導致學童手傷骨折，律政司認為沒有足夠證據提出檢控。勞福局、教育局等一眾港官，除口頭表關注、表震撼外，如能認真看待虐兒問題，決不會釀成今天這一場虐兒風暴。