美國對待自己與別國向來持雙重標準，尤其是針對中國和俄國，早前在一天之內便出現了最少三宗例子。

首先是美國總統拜登簽署新一年度的《國防授權法案》，總國防開支高達7,700億美元，較去年增加5%，聲稱為應對中俄威脅，包括擴大「太平洋威懾倡議」及提升台灣防禦力。美國近年經常批評中國加強軍備及在區內武力擴張，但其實中國的年度軍費預算僅剛剛突破2,000億美元，即只及美國的四分之一。美國最近指摘俄羅斯在烏克蘭邊境派駐重兵，但對於自己在中國外圍、以至屬於中國領土一部分的台灣加強軍力，美國卻視作理所當然。

第二宗例子是有關外交人員簽證。美國早前以新疆人權問題等理由，宣布對即將舉辦的北京冬季奧運會實施「外交杯葛」，但同時又替大量外交及國防人員向中方申請簽證赴華。美國辯稱有關人員為「標準做法」，與冬奧無關。但對於俄羅斯派駐美國的標準外交及國防人員，美方近年卻以國家安全為由，大幅縮減其簽證規模及將部分人驅逐離境，令俄國的駐美大使館及領事館幾乎無法正常運作。

第三宗例子是太空安全問題。美國國務院上月批評俄羅斯的一次武器試驗，製造了超過1,500塊太空垃圾，威脅國際太空站安全。但根據中國外交部日前公布，美國太空探索科技公司SpaceX發射的「星鏈衞星」（Starlink），早於今年7月和10月兩度接近中國的空間站，令後者須採取緊急措施避免出現碰撞，違反有關保障太空安全的國際條約。

「美國雙標」不但突破國界，現在更衝出太空，令人嘆為觀止。話說回來，SpaceX的老闆馬斯克為了多賺人民幣，與中國關係尚算友好，未知事件會否影響他旗下另一公司Tesla在中國的發展呢？