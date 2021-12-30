財政司司長陳茂波呼籲市民，就新一年度的財政預算案提出意見的廣告又上畫了，這是繼林鄭月娥在10月發表其任內最後一份施政報告後，必要交的功課，但切忌為預算而預算，大疫兩年即大災，預算案重點應救災紓困。

在時空的局限下，本屆政府最後一份財政預算案必然是一份很難撰寫得令人滿意的財政預算案。原因有三：其一，預算案雖然名目上預算到明年中即本屆政府任期止，但下任特首3月產生，必有新一屆政府的施政新目標、新政策，所以實質上預算案只能預三個月「實」加三個月「虛」。其二，第7屆立法會議員下月就任，他們沒審議過林鄭最後一份施政報告，行政機關和立法機關有一個彼此了解和合作的磨合期。財政預算案如何落筆？真是考財爺的功力了。

其三，新冠疫災困擾兩年，兩地通關仍未有時間表、路線圖，而變種病毒令疫災面臨很大的危機和可能出現第5波的變數，香港經濟已是「黃台之瓜、何堪再摘」，本地經濟只靠內循環喘息，但已走到山窮水盡的地步了。

際此逆境，惟望財爺絞盡腦汁的預算案也必須把救助市民的生活困難擺在第一位。急民之所急，盡一切努力幫助市民渡過疫災和難關，謹提出四項建議，望財政司司長認真考慮。

第一，鑑於今年消費券確實發揮了雪中送炭的作用、紓緩了民困和活躍了本地經濟內循環，在疫情和經濟惡化下應再打強心針，再增發相同金額消費券，同時考慮公共福利金（出雙糧）和免公屋租金一個月；第二，凍結增加政府所有稅費及大幅寬減薪俸稅；第三，凍結所有公用事業和公共交通加價申請；第四，疫下長期失業者不如假難民！政府何不開倉派米，給失業者與假難民相若的人道救濟。