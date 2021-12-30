每日讀本報新聞，打開港聞版，個心都會離一離，人老，心力不足！也難怪老朽心緒起伏，怎麼呢個城市充滿悲催？睇吓變種病毒Omicron殺到，短短兩周內，先後有6名國泰機組人員感染Omicron，其中4人更因免檢疫成「漏網之魚」，違規涉喺社區播毒，庸官僅收緊貨機機組人員抵港首3日須喺酒店檢疫，令本港第5波疫症爆發高唱入雲，通關真係唔知要等到何時？

另一方面，正如本報「正論」所說，本港某些專家為達成香港早日與西方國家通關嘅目的，瘋狂谷針已到了口不擇言嘅地步。專家甚至揚言不打針嘅市民只能遭受「物競天擇」；換句話說，唔打針就要死！谷針谷到幾乎「唔打針就打靶」，有冇搞錯？

本報「正論」道出老朽何以唔打針嘅心情：為了防疫，提升疫苗接種率並非壞事，但香港是自由社會，尊重市民個人意願同樣重要，總會有些人的身體條件不適宜接種疫苗，難道這些人就要接受「物競天擇」，就是抵死嗎？加上過去所有接種疫苗的死亡事件，均一律被判定為與接種疫苗無關；就算判定為有關的面癱等副作用，賠償也是少得可憐，根本無法令抗拒接種者有信心。

袁國勇教授話佢從不食生冷嘢，日本魚生避之則吉；老朽睇過佢教人食一個蘋果，要如何清洗、消毒嘅過程，繁複到令老朽從此唔食蘋果！老朽來自農村，家鄉赤貧，那飢餓年代，記得大人食稀粥送茶瓜，那些醃茶瓜的罎一打開，一條條蟲在蠕動，大人們照吞而毫無懼色！至於夏天蒼蠅成群，傍晚喝稀飯，恐怕當「補品」吞幾隻下肚亦是常有的事，倒不見叔伯嬸嬸們有人喊肚痛！老朽但願「天將強健報清貧」，新年將至，我有一個夢：就係呢個無能政府，唔好逼我打針！