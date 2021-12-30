內地許多大學、科研院所及各省市，最近密集公布各自人才規劃方案及發展目標，且有很具體的量化標準。例如，中國農業科學院的目標是到2035年，培養30名戰略科學家，培養100名世界一流領軍人才。

這是按照落實中央人才會議的要求。今年，北京召開了首次「中央人才工作會議」。此前在2003年和2010年，內地先後召開了兩次「全國人才工作會議」，今年時隔11年再度舉行會議，且由「全國」升格為「中央」；並將中央人才協調小組，加強為中央人才領導小組。自上而下加碼，因此各單位也就按要求紛紛出爐人才計劃了。

中國這幾年在外交上日趨強硬，惟在貿易科技方面，特別是晶片、光刻機、航空發動機等尖端技術，處處受卡脖子之苦，難免英雄氣短。而技術的自主研發與突破，核心問題就是人才。所以，今年人才會議也釋放了不少積極信號，如提出：為人才鬆綁、善待人才、包容人才、不求全責備、不論資排輩等等。

但是，最近那麼多大學、科學院的人才目標，又充滿了一股濃厚的大躍進氣息。「十年樹木，百年樹人」，人才不是產品，更非可以機械化、流水線、統一標準流程生產的零部件。人才成長需要環境、制度等各方面的完善，也需要時間和耐心。正如晶片研發，即使數十年坐冷板櫈匠心打磨，都未必一定成功，焉能一哄而上，制訂明確的時間表來具體量化呢？2035年看似遙遠，實則只剩13年時間，像農科院這樣一家就要造就100名世界一流人才，按此推算，全國那麼多大學、科學院，屆時至少得有幾萬名「世界一流」，其豪華場面，真不可想像。

2010年人才會議就曾制訂目標，到2020年要進入「世界人才強國」行列。如今馬上2022年了，是否是「人才強國」自有公論，毋須筆者贅言了。這類的目標、時間表，常被內地新聞戲稱為「期貨新聞」，也就是並非當下的新聞。現時的當政官員只管先把牛皮吹出去，把「政績」、「魄力」貼到臉上，至於若干年後目標能否實現，「期貨」如何漲跌，就不管了。就像鐵路春運解決買票難、中國足球衝出亞洲走向世界之類，空喊多年口號，早成笑柄。

人才工作，如果也走這條路，其後果更嚴重。對人才名為支持，實為控制、約束。讓科研人員陷入論文數量、政治學習等無休止的考核、匯報之中。官僚團隊掌控一切資源，頤指氣使，專業人才沒有話語權，這才是制約科研的真正弊端。

人才成長，很重要的是要像孟嘗君、平原君那樣容人之量，讓馮諼、毛遂能夠脫穎而出。少一點管控限制，多一分尊重信任。少制訂目標，多做些「減法」，若急功近利，揠苗助長，到頭來只能虛耗公帑，貽誤時機。