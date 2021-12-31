正論：虐童天理不容　監管全面崩潰

一個社會步向沉淪完全有迹可尋。本報獨家揭發震驚全城的香港保護兒童會虐童醜聞，涉事員工和幼童愈揭愈多，事件愈揭愈臭，顯然是長時間持續發生。然而東窗事發後，人們但見高官惺惺作態寫網誌譴責一番，林鄭亦僅是官僚地責成社署提交報告，醜聞主角香港保護兒童會甚至即時炒掉涉事員工割席，並將虐童美其名為體罰了事，監管失職的社署更彷彿置身事外。事實上，件事非常嚴重，反映的是整個監管制度崩潰，惟所有部門和人員皆在刻意淡化事件。香港沉淪，官僚反應說明一切！

一個打着保護兒童旗號的慈善機構，掛羊頭賣狗肉，內裏竟然藏污納垢，幹的竟是虐待兒童的醜事，完全超出人類良知底線。須知受託兒童絕大部分是棄嬰或孤兒，甫出生已失去父母的愛，以為來到機構會得到悉切照料，詎料卻是由一個地獄跌落另一個地獄。任何有良知的人，都不可能對天真無邪的兒童落手，偏偏施以摑臉、篤眼、扯髮、拖跌落地等毒招的人，還是考取了專業資格並須向教育局註冊的幼兒工作員，整件事的嚴重性可見一斑。然而，不管是涉事機構又好，政府高官及社署也罷，都僅是擺出「按本子」辦事的態度，表面上有程序有規矩，寫報告進行檢討、派心理專家輔導幼童等等不一而足，但骨子裏根本沒有重視問題，高高舉起輕輕放下，一切都是賊過興兵走過場。

隨着警方接手展開調查，揭發愈來愈多驚心動魄的虐童證據，目前被捕職員已增至6人，當中多人被起訴，多達20名幼童受虐送院，數字怵目驚心。這顯然不是一天半天的事，而是長期且持續發生，要不是有正義街坊目擊並拍下影片作證，機構不得不報警，園內兒童的遭遇肯定更加悲慘。人們不禁要問，童樂居布滿天眼，警方一經翻查便有驚人發現，為何機構管理層竟然會不知情？如果不是監管塞責，便是隻眼開隻眼閉，後者比前者更可怕。

香港保護兒童會是歷史悠久的慈善機構，轄下有29個服務單位，為初生至16歲兒童及少年提供照顧服務，2020/21年度機構獲社署資助高達逾8,800萬元，而且大部分受託兒童都是受社署監管，並由社署轉介給機構照顧。顯而易見，社署撥了款便關人個關，監管機制完全沒有發揮作用；香港保護兒童會高層坐享高薪厚祿卻敷衍塞責，涉事員工都是由他們聘請，不可能「炒魷」便撇清關係，可見由社署到機構都是極為嚴重的失職。署方和院長就算不鞠躬下台，最低限度也要向公眾道歉，結果統統欠奉，反而亟力將責任推給個別員工，強調是個別事件，說甚麼「痛心」、「零容忍」等「漂亮話」，其實都是明哲保身而已。

事已至此，政府現在的首要工作，除了確保涉事機構所有兒童的人身安全，保證他們都是受到適當照料外，更需全面檢視全港所有同類受助機構的運作，以及改革整套監管制度。事實已經證明，社署的監管制度由上到下皆失效，說是制度崩潰甚至制度沉淪也不為過。有識之士提出有用建議，對這類兒童託管機構，當局應實施「四套班子、層層監督」，即加入四層獨立人士，授權他們作出巡視和監察，包括立法會議員、記者、社工及大學生，由他們定期到各機構巡查、與受助兒童傾談、定期參與機構會議了解運作等。

之所以選擇議員、記者、社工及大學生組成「四套班子」，原因簡單而實際，立法會議員負有監管政府職責，本身亦較熟悉政府運作，加入監管事半功倍；記者則是第四權，監督社會，針砭時弊，為民請命，這些都是記者天職，加上記者嗅覺敏銳，必能較其他人更能洞察弊病；社工和大學生大都是有愛心的人，前者是專業人士，以服務弱勢為職志；後者則有赤子之心，看事物能有新思維。由「四套班子」負起監管職能，比起政府官僚式辦事、社署僵化式走程序，肯定更能發現問題，修補漏洞，杜絕虐兒事件再起。

千里之堤，潰於蟻穴。香港所有社會問題，說到底都是源於官僚冇心冇肺冇靈魂，從來沒有用心為社會服務，一切得過且過，眼不見為淨。由虐老到虐童，由豆腐渣基建到未達標私樓，回歸前鮮見的亂象，回歸後卻變成常態，這顯然是一種墮落。港府再不痛定思痛，全面改革制度，挽狂瀾於既倒，香港只能全面步向沉淪。最怕政府裏有心人少，無情人多，寧不悲乎！