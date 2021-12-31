世界視線：歐盟緩不濟急　立陶宛陷困境

歐洲小國立陶宛連月來充當反華先鋒，先允許台灣在當地設立「駐立陶宛台灣代表處」，繼而屢屢打着人權幌子對中國大陸內政說三道四，成功搶盡傳媒眼球。在大陸實施經濟制裁還擊後，洋洋得意的立陶宛政客一度狂言「不怕北京制裁」；詎料陸方加大制裁力度後，立陶宛隨即「跪低」向歐盟求救。惟歐盟最新回應卻指，恐怕最快要半年後才能提供援助，這對急得像熱鍋上螞蟻的立陶宛企業而言，猶如晴天霹靂。

歐盟委員會委員辛克維丘斯日前與立陶宛總統瑙塞達會面時，先說出「理解立陶宛經濟會受到重挫」的客套說話，之後稱歐盟委員會現時只能評估局勢、監測陸方的後續行動及可能造成的影響等等，並坦言陸方的許多行為很難判斷是由政府主導。他又透露，歐盟成員國對如何回應陸方存有分歧，「相信達成協議需要至少半年時間」。辛克維丘斯的表態，令求援心切的瑙塞達大失所望。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利之後發表年度回顧長文時，強調歐盟會在中國大陸議題上保持一致，並將大陸視為合作夥伴、競爭者和系統性對手。說穿了，歐盟樂意口頭聲援立陶宛，甚至力挺對方要求世貿組織作出仲裁，但歐盟是絕不會為了區區一個立陶宛，而放棄大陸這個龐大市場。有人揶揄，博雷利對大陸的定調，根本講完等於無講。

立陶宛的激光設備、汽車零件及化肥商，需從大陸進口各種設備。惟兩國交惡後，大陸往返立陶宛的貨物面臨冗長清關程序，結果交貨時間延遲至數百天，部分交易甚至被迫終止。立陶宛工商會聯合會對此叫苦連天，稱國內商家已沒法再等下去，政府必須盡快解決問題。

然而，立陶宛總理希莫尼特仍堅持「沒有國家可以將外交政策強加於立陶宛」，又聲言政府沒有挑戰一中原則。眼見向歐盟求助無門，立陶宛國內有聲音認為，應轉而尋求與美國加強貿易往來。可是，美國向來對附庸國都是用完即棄，加上自身也被疫情弄得一團糟，又怎會出手相助。結果爭做反華爛頭蟀的立陶宛政客得到所謂的光環，卻苦了國內商家要為其毫無理性的外交政策埋單。