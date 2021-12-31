產評：中俄協作成典範　國際經貿新秩序

2021年將盡，可惜新一年絕不代表萬象更新，中美博弈基本上沒有回頭路。美國是要堅持維護自身霸權，無視世界共同利益，千方百計遏止中國崛起，推動與華脫鈎，將國際形勢推向「新冷戰」，企圖以此拉攏諸國，複製上世紀歷史。中國以史為鑑，一方面堅持走自我發展道路，同時與俄羅斯加強戰略協作，這樣既能穩住國際秩序，更會加快形成非美的國際經貿新格局，推動世界經濟繼續持續發展，構建人類命運共同體！

「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。」美國打從前朝特朗普時代，向中國發動貿易戰，全因中國的崛起，逐漸撬動美國在全球經濟的領先地位，令其感受到威脅，故不惜一切要將中國壓下去。事實上，美國的霸道本性，人所共知，歷史告訴世人，打從上世紀二戰後，美國一旦認為自身利益受損，就會毫不留情地打擊貿易夥伴，如圍繞農畜、鋼鐵、汽車等發動貿易戰，歐洲、日本皆曾是受害者，故國際上對於美國制華的種種野蠻行為，誠然是心中有數。

美國的失敗，在於並未有正視本國經濟結構問題並加以改革，反諉過於人，並圖以所謂資本結合民主的意識形態聯合盟友加強對中國的經貿和軍事圍堵。可今時今日中國已是全球第二大經濟體，且在經濟綜合實力和體制上較美國具備優勢，絕非昔日的前蘇聯或日本般的對手，實不容美國說了算。更何況，美國愈是挑釁意識形態鬥爭，就愈會間接推動中國與能源強國俄羅斯再度「抱團取暖」，聯合陣線深化戰略協作。有了這股強大的勢力制衡，美霸就不能亂來。

時值全球經濟備受疫情摧殘已近兩年，本來就急須各國聯手合作防控，設法推動疫後經貿復甦，惟美國制華的做法，在向世人說明，美國以本國利益為先，世界共同發展的氣度不在首列。可美國忘記這些年天量放水，如今政府已債台高築、通脹高企，美元信用動搖，經濟實力不復從前。這變相形成一股推動力，讓其他經濟體加強「去美元化」意識，且對美國其心可誅的「意識形態之爭」不為所動，反過來造就中國經濟持續發展，在推動世界經濟疫後復甦擔當更重要的角色。

最新調查顯示，內地民眾重視中俄關係比中美更重要，這顯示中國外交戰略得到民意支持，符合國家利益。反觀美國，拜登政府一直在推動與華脫鈎，但美國企業卻積極到中國投資，美國民眾並不抗拒中國商品，可見美國政府的對華政策缺乏社會支持，如此倒行逆施，最終必自食其果，難怪其民望已見淨負值。

由15國組成的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）明天起生效，標誌着全球人口最多、經貿規模最大、發展潛力最優厚的自由貿易區正式落地，勢將打造成超級經濟圈。說到底，開放合作才是國際主流，美國亦難逆轉。主動「離群」的美國，將無法享受這個經貿平台，一股沒有美霸影子的國際經貿新秩序將逐漸形成。誰是贏輸家，且拭目以待！