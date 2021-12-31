功夫茶：拆局重組早應做　拖到落台好過冇

明日元旦，又係新一年開始！總結過去一年，政府施政，整體予人講多過做，部門處事，感覺上予人油膩欠通暢！官員見身郁唔見米白！唉！其中一個主因，咪就係本報大早已指出嘅政策局疊床架屋囉！

有道是「雷公早唱歌，有雨唔會多」；之不過，有啲嘢焗住都要講。港府尋日表示，將會喺下月12日立法會首次大會上公布重組政策局細節；又指民政事務局日後或騰出精力檢視地方行政與管理，以便更貼近市民要求喎！講真，好多嘢急唔來，現屆政府落雨收柴，剩番半年時間，若然快刀切葱，都係落得兩頭空！是以當局就話，冀於3月底前制訂架構重組方案喎。

至於現屆區議會甩皮甩骨，殘缺不全，多區只得小貓三兩隻，如何處理區議會停擺？林鄭就重申無力補選，應由下屆政府決定。其實，有啲嘢醫番都嘥藥費，正如有學者話齋，區議會疊床架屋，吵吵鬧鬧，成事不足兼浪費公帑，應該摺咗佢！明嘅，即係法國大餐，多舊魚！其職能可由立法會兼任，各政府部門亦可多參與地區行政，何況本屆立法會議員由70人增至90人，管理埋區會工作順理成章，亦有助議員更了解民生！何樂而不為？

話時話，政府下月公布架構重組，設立文化體育及旅遊局、分拆運房局、重組民政事務局為青年及地區事務局等；其實政府喺10月發表嘅《施政報告》已提出，不過當時冇明確時間表，並講明會交給下屆政府考慮啫！

各位，舟覆乃見善游，馬奔乃見良御。本報大早已指出港府重組架構迫在眉睫！清晰指出運輸及房屋局、發展局，以及食物及衞生局範疇過多、權責過於繁雜，引致住屋、醫療等問題成為社會深層次矛盾嘅重要源頭。

霸住茅坑就要拉矢，拆局重組應早做，事實上，本報喺「關鍵時刻」已指出權責太多礙效率，分拆重組施政通。運輸房屋為何必須分家，皆因由一個局統攬「房事」及運輸，太多太繁，僅一條沙中綫，醜聞多如牛毛，局長陳帆又係後知後覺型嘅高官，乜鬼都要睇報道先知道！阿哥，你叫佢又顧基建、又顧海陸空交通、又公屋供應一大堆，佢都真係𢱑到頭髮掉滿一地都理不清頭緒！

至於食物及衞生局，又搞食物又搞衞生，一樣大而不專，不拆局分家，盞「老鼠捉唔到，抗疫做唔好，食安亂晒龍，醫療等到懵」！講真，政府一早聽東方支笛，就唔會管治搞到一鑊泡，依家拖到落台先公布拆局細節，就算畀人奚落好似吊頸鬼搽粉，死要面，都總好過畀人印象乜都冇做，一事無成，係唔係咁講吖？