烏克蘭戰雲密布，美國的僱傭兵群集該國。作為窮國，烏克蘭哪有這麼多的錢從土耳其、美國購買先進武器，甚至用巨資僱用美國僱傭兵，錢從何來？

該國國庫空虛，財政缺乏。政府僱員的薪酬支付已有延遲，支付軍隊也力有不逮。人民生活不佳，失業者眾，這些為戰爭而花的錢顯然不是政府從財政稅收而來，也不是發行債券籌措。於是只有一個來源──美國的美元，情況一如2014年廣場的顏色革命那樣，美國空運美元來支付示威和推翻民選政府的各種動亂。

對美國來說，這是最低成本的做法。顏色革命需幾億美元，今次的準備戰爭卻會是一、二十億美元或更多。不過，除了支付土耳其的無人機等支出，或許還有充當軍餉用以鼓動烏克蘭軍隊，特別是右翼武裝的士氣。大部分的美元支出，一是購買美國武器；二是支付美國僱傭兵的各種費用。兩者收錢的都是美國企業，只是美國政府以公帑支持美國企業在烏克蘭的支出，其中當然包括企業可觀的利潤，或還有中介人的收費，錢大部分仍是從美國支出再返回美國。美元是用紙印刷出來的，財政多一些赤字，對美國只是無足輕重，可效果是烏克蘭可以有新的力量來對東部地區發動內戰，與俄羅斯直接對抗。

現時有點像2008年格魯吉亞向俄羅斯發動戰爭。差別是格魯吉亞當年準備不足，美國及北約低估了俄羅斯的決心與軍力，以為俄羅斯疲敗，會害怕格魯吉亞背後的美國與北約，一舉便重創俄羅斯，引起俄的內部分裂。結果是大敗而逃，還幸俄羅斯放棄佔領土地。吸收格魯吉亞的教訓，也知道普京的強悍，美國與北約今次只是提供資金、武器，製造國際輿論。僱傭兵以外，還有各國軍事顧問。英國表明若烏克蘭開戰的話，英國軍事顧問會全部撤走。但還有波蘭、土耳其、瑞典等。後者作為中立國的參與，令人感到美國在歐洲用共同價值號召的作用。

不過，若戰事一起，烏克蘭政府會戰勝嗎？東部地區早已布防，俄軍也遍布兩國邊境。普京揚言烏克蘭東部地區是紅線，紅線一被突破，俄羅斯不會忍讓，坐視不理。戰爭必然啟動，戰亂中烏克蘭也必然被嚴重破壞。美國歐盟制裁俄羅斯，烏克蘭變成爛攤子，動亂繼續，俄羅斯便難以和平發展了，歐盟難以安穩，美國只是印多些美元，便一舉兩得。