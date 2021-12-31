2021年就要過去了，這是一個「除舊更新」的時刻。過去一年，香港的政治形勢，是中央責成香江府衙完成了3件事，一是改革和完善了香港的選舉制度；二是完成了香港選舉委員會的選舉；三是完成了第7屆立法會的選舉。這3件事都是在《港區國安法》實施、中央全面管治權落實、暴亂平息、反中亂港勢力土崩瓦解下完成的，那是摧枯拉朽，為香港打開了一個全新的局面。

過去一年，中美國運之戰，我們重挫了美國，打退了從特朗普開始到拜登轉變戰術的猖狂進攻，逼得拜登政府不得不認真考慮今後這場中美國運之戰，華盛頓還有幾分把握獲勝，美國的戰略目標和胃口是不是太大太高遠了？要不要有所收縮、揀重點的打？這形勢有些像當年蔣介石國民黨抗戰後發動內戰，開始時氣勢很盛，對共產黨根據地發動「全面進攻」，揚言3個月殲滅共軍。然而打了不到一年，共軍未被全殲，自己損兵折將，傷亡慘重，不得不收縮戰線，轉為「重點進攻」。然而再受重創，不到一年變成共軍「戰略反攻」，「三大戰役」之後，又立刻變成了「百萬雄師過大江」，「解放全中國」。

過去一年，海峽兩岸在大陸準備武統方面邁出大步，解放軍海空力量已把台灣「團團圍住」，要想動手隨時可以，要說把握已逾九成。現在北京要掂量的是，先側重「以武逼和」還是碾壓或打擊，速戰速決？然而不管怎樣，武統一旦展開，就一定要拿下台灣，不管美日外國勢力是否干預，不怕死就儘管過來。

在新的一年裏，中央將為香江定下和選出下屆行政長官，23條立法將完成，司法改革不能再拖，再放空炮。有關黨領導「港人治港」，把中央全面管治權落在最實處要見眉目；在新的一年裏，中國要打退美國的「重點進攻」，為戰略反攻奠定基礎；在新的一年裏，「台獨」空間會被繼續極大壓縮，武統的態勢會更勇進。