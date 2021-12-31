有人將美國外交形容為「謊言外交」，這不是貶意，而是實情。中情局局長出身的前國務卿蓬佩奧曾親口承認，「我們撒謊、我們欺騙、我們偷盜」，可見老美慣於此道，不以為恥，反以為榮。所以，早前美國高調宣布「外交抵制」北京冬季奧運，不派任何外交或官方代表出席，言猶在耳卻又悄悄為18名官員申請冬奧期間赴華簽證，大家不必大驚小怪，「說一套、做一套」正是老美的外交特點。

難為白宮國家安全委員會發言人還大費唇舌自我解畫，聲稱美國外交抵制北京冬奧的立場不會改變，任何其他說法都是錯誤的，任何簽證申請都是針對這些外交安全人員的，讓這些人員在當地工作是標準做法，這些人員不是參加奧運會的官方或外交代表云云。聽了這堆繞口令似的外交說辭，你明白是甚麼意思嗎？連中國外交部發言人也表示「費解」，一般人更不可能明白。

簡而言之，美國的所謂外交抵制，純屬裝腔作勢，沒任何實際意義，反自暴其醜。正如中方指出，美方出於政治操弄的目的，在沒有受邀請的情況下，自導自演了一場不派外交或官方代表出席冬奧的鬧劇。問題是，現在美國官員主動叩門，不請自來，而且人數眾多，中方該怎麼做？很簡單，應該統統拒絕其簽證申請，讓他們求仁得仁，把抵制鬧劇繼續演下去。

華府一邊高喊抵制，一邊為官員申請赴華簽證，令人見識了何謂自打嘴巴，不知英加澳這些附庸國有沒有受騙的感覺？他們為表忠心對美國亦步亦趨，美國抵制，他們也抵制，結果反而被出賣，真可謂枉作小人。最好笑的是，中方壓根兒沒有邀請這些國家的官員出席冬奧，他們自作多情，自以為了不起，其實他們一點也不重要，就算沒有這些國家，地球照樣轉動，太陽照樣從東方升起。

目前新冠肺炎疫情再次席捲歐美，變種病毒Omicron肆虐之下，美國單日錄得逾51.2萬宗破紀錄新症，英國僅英格蘭及威爾斯已錄得接近13萬宗新症。面對如此嚴峻的疫情，以及怨聲載道的民情，西方政客還有心情玩外交抵制這種無聊透頂的政治鬧劇，實在是咄咄怪事。當然，這也正是西方政客的本色，他們治理無能，抗疫不力，只好通過製造國際事端來轉移內部矛盾，大家早已見怪不怪。西方沒落，豈是無因！