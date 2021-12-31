烏克蘭局勢膠着，俄羅斯態度依舊強硬，但繼拜登政府表明烏俄一旦開戰，美軍不會參戰協助烏國後，英國更是赤裸裸地上演一幕大難臨頭各自飛。消息指，屆時大部分駐守在烏克蘭西部的英軍將前往波蘭邊境，與駐守在基輔的參謀小組會合一起撤離。三十六着走為上着，英國這步棋堪稱精甩辮，烏克蘭淪為棄子已成定局。

都說英美靠得住，豬乸會上樹。上周俄羅斯提出要同西方談判討論一系列安全建議，包括要北約承諾放棄在東歐國家和烏克蘭的軍事行動。目前美國和俄羅斯官員都同意下月初舉行安全會談，料將涉及俄羅斯在烏克蘭周邊的軍事集結，以及莫斯科要求北約承諾不接納烏克蘭為成員國的要求。烏克蘭作為「當事國」，國家命運只能任由列強擺布，不可謂不可悲。

另一被西方國家當成棄卒的小國立陶宛，連月來充當反華急先鋒不遺餘力，到頭來被中國祭出制裁一招便招架不住，措施包括將立陶宛自中方海關報關系統刪除，導致立陶宛貨物無法報關，以及北京禁止立陶宛貨物或生產過程中有立陶宛元素的商品進入，即時令立陶宛商界叫苦連天。立陶宛慌忙向歐盟求助，卻換來拖字訣，一副愛莫能助的模樣。立陶宛兩面不是人，現在才知被擺上枱，後悔已經太遲。

以上例子一再證明，這些滿口仁義道德、普世價值的西方國家，全部都是講一套做一套，棋子就是棋子，不可能擺脫始亂終棄的下場。以此觀之，一味倚美謀獨的台灣，一旦解放軍大舉攻台，你道美英日等國家會為棋子與中方一戰，還是第一時間走為上着、明哲保身？蔡英文政府從來都只擅於操作輿論、愚弄民意，要是兩岸局勢惡化，第一個棄台溜走的就是這些賣台政客。