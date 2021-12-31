新冠肺炎疫情的最高單日感染人數，美國達51萬宗，法國20萬宗，都創出歷來新高，聖誕節慶祝活動剛結束，西方便陷入空前疫禍。本欄曾多次強調，這一場疫情是最客觀的審核，用以評鑑中國和西方體制孰優孰劣。在這一年多以來，中國體制一面倒力壓對手，兩者基本上已經沒有比較的意義。然而，真正讓西方蒙羞者，是那號稱最完善的歐美社會，論管治成效，甚至是遜於世界上任何一種政治模式。

印度、泰國、新加坡都聲稱是民主地區，但在西方正統者眼中，這三處地位俱不入流，甚至認為他們根本不知道代議政制之為何物。不過，休管白貓、黑貓，能夠捉到耗子的才是好貓。

一場新冠疫情來襲，這三處所謂「假民主」的地方，政府雖然應付得左支右絀，但仍比美、英等國好得太多。印度貧窮、落後，在疫患初期，國內一度處處火頭，要焚燒因染疫而死但官方卻無暇處理的遺骸。如今卻連印度政府也成功將疫情控制住，反倒是自以為體制優良的西方社會，相形見絀。

至於香港、澳門的管治模式，在歐美列強眼中，更是四不像。偏生咱們兩地的四不像政權，處理疫情的成績卻傲視全球，本土染病個案，能長時間「清零」，不得不教西方人恨得牙癢癢。

筆者過去已講得唇焦舌敝，西方在政治上崇尚民主，教育上卻奉行個人主義，兩者是最荒謬配搭，不知是哪個傻瓜腦袋想出來的。西方人在強烈個人思想主導下，連民選政府也不尊重，政府叫我抗疫，我偏不抗，你能拿我怎樣，官老爺不是說尊重個人權利嗎？這種制度只會惹來刁民處處，整個社會更要自食其果。