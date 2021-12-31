2021年來到最後一天，若要數算這一年和去年的最大分別，應該是港人不但得繼續活在新冠陰霾之下，還得受專家之言所恫嚇。有專家日前又再鼓吹港府推出「本地疫苗護照」，更指不打針的市民，「對唔住，物競天擇，你是要過身」。如果不事先聲明他是專家，類似的對白用語真的會讓人以為下一句便是「婆婆，畀啲首飾我，等我幫你全家祈福」，甚至是「有冇聽過性交轉運呀？」

專家百分之三百，甚至四百地迷信疫苗，不但叫人打針，還說若3針無法應付便打4針，這是他的信仰與言論自由。正如人們一樣可以從安田邨安健樓1,100人完成強檢但無人確診、屯門嘉悅半島約515名居民接受檢測亦無確診、愉景灣蘅峯曦欣閣約210名居民接受強檢亦是零確診、油麻地祥興大廈160位居民完成強檢，惟無人確診等事實中得到啟發。

不是說新冠變種病毒Omicron傳染力強嗎？香港居住環境又密集擠迫，大廈大爆疫不可掉以輕心。然而，事實卻證明即使港府外防輸入有大漏洞，變相放病毒進入社區，但依然未見大爆發。須知道，香港疫苗接種率僅約七成，以此推算，上述居民存在未接種疫苗人士亦不足為奇。何以他們既沒有過身，更沒有染疫，反而打了針的機組人員卻將病毒帶入香港？正如先前有染疫機組人員表示，雖然在外地也有戴口罩，但外地卻有機場工作人員沒戴。反觀香港人不但戴口罩，還勤洗手，甚至疫情下益發注重家居清潔衞生，只需以排除法去審視，這不是正好說明了甚麼嗎？

外國政府雖也谷針，但不少洋人仍視活在口罩下如受胯下之辱，美國甚至有州長簽令禁止當地學校強制學生戴口罩，何不簽令強制疫苗公司洗心革面研發有效抵禦病毒的新冠疫苗呢？專家是答不上來的。