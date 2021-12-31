警方國安處日前採取行動，拘捕網媒《立場新聞》多名前任及現任高層和撰稿人，指他們涉嫌干犯串謀發布煽動刊物等重罪，其中兩人已被正式落案起訴，《立場新聞》即晚宣布停運及遣散所有員工。西方反華勢力隨即上演大合奏，群起質疑拘控行動屬政治打壓及破壞新聞自由，甚至要求在未經法庭審訊下，將所有被捕人士釋放。

正如政務司司長李家超指出，任何人假借新聞採訪工作，作出違法及危害國家安全的行為，才是破壞新聞自由，污染香港的新聞工作環境，是媒體行業內的「爛蘋果」，政府定必嚴厲打擊。對於美國要求港府放人，更是赤裸裸地干預司法獨立及公然踐踏法治，再次凸顯其雙重標準。

講到濫用新聞自由的「爛蘋果」，由黎智英創辦的《蘋果日報》及壹傳媒集團就是名副其實的表表者，多年來不斷假借新聞工作為名，反中亂港為實，惡行滔天，罄竹難書，並直接導致香港新聞界的整體形象及公信力每況愈下。

然而，港府過去廿多年來一直對有關問題視而不見，縱容包庇，多次放生，令人懷疑內部有人吃裏扒外，被外部反華勢力所收買，向其提供「司法保護傘」。

對於這些新聞界「爛蘋果」，本港與海外的正當、守法新聞機構理應恥與為伍，恨不得與其劃清界線，但不少自稱獨立專業、「公信第一」的海內外媒體及新聞工作者組織，還是要硬將警方的正義執法行動抹黑為縮窄新聞自由，對相關違法及危害國家安全行為姑息養奸。

當中包括早已惡名昭彰、其主事者多為「爛蘋果」要員的香港記者協會。繼壹傳媒與《立場新聞》之後，國安處是否也應認真調查以至取締記協呢？