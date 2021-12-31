中央電視台在本月上旬播出電視連續劇《香山葉正紅》，港台33直接轉播，有幸觀畢全劇，內容發人深省。該劇介紹中共在奪取全國解放戰爭勝利前夕，中央機關遷入北京，毛澤東立即告誡全黨是進京趕考，不要學李自成，要做到兩個「務必」，寓意深遠。謹將該劇送給下周一宣誓就任的第7屆新選制當選的議員，引以為戒，不忘初心，慎獨慎思，潔身自愛。

新一屆立法會的組成，基本上沒有反中亂港及「港獨」分裂勢力的外國代理人。沒有了對立面，因此第7屆的議員是好做了嗎？筆者認為，只是觀點與角度而已。會議廳內沒人「拉布」，沒人搗亂破壞，那麼新一屆議員若幹得不好、若沒有政績和表現，便不能像以往那樣，可以算在「拉布」破壞的頭上了。90位議員的表現，成為740萬市民希望所在、寄託所在。大考擺在議員面前，議員們都必須自覺自醒自警自律自強，如毛澤東的諄諄告誡，不要做李自成，永遠在趕考，不負全國全港人民的厚望，用實際行動做愛國者的表率。

境內外敵對勢力杯葛失敗、制裁不成、抹黑無着，落得「搬起石頭砸自己的腳」，醜態百出，自討沒趣。不過，也正如毛澤東的先見之明：「搗亂，失敗，再搗亂，再失敗，直至滅亡。」破壞的規律是不會改變的，你信嗎？反正我信。

筆者作為過來人，深刻認識堡壘最容易從內部攻破的道理。議會新貴上台後，自然有許多名利榮譽和想不到的好處、着數快遞上門，許多「色」、「息」誘惑自動投懷送抱。請新貴們不要上這些糖衣炮彈的當！尤須注意美國駐港總領館逐一約晤議員作政治偵察，並高規格熱情邀請訪美。敬告議員們必須經得起魔鬼的誘惑，至囑！