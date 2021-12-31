一年已盡，明天就係元旦！老朽一把年紀，只慨嘆時不我與！都說「經一事，長一智」，對我而言，卻祈望「難得糊塗」，否則，追咎前非50年，一身是過錯，再也沒有甚麼勇氣活下去！

日前有兩成受訪港人說「無新年願望」，而老朽就話有一個夢：無能政府，咪逼我打針！至於大多數望通關嘅港人，眼見Omicron爆到比煙花璀璨，內地亦嚴峻，今個新年通關渺茫，「鄉心新歲切，天畔獨潸然」！兩地親人，新年肯定不會快樂！

Omicron令環球疫情急轉直下，世衞指變種病毒Delta和Omicron正聯手炮製一波「確診海嘯」！呢一波肯定杰過芝麻糊！據美國約翰斯霍普金斯大學匯總嘅數據，全球確診新冠肺炎總數已上升至2.8億，死亡人數攀至逾542萬人，美國有逾5,360萬宗確診，約82萬宗疫歿個案，情況差絕全球！

香港面對呢一波疫情，情況也不敢言樂觀！單因管理不善而喺全球最佳航空公司排名跌出三甲嘅國泰航空，更於短短兩周出現6名機組人員感染Omicron變種病毒，其中4人曾進入社區，部分人涉違反規定。政府日前才匆忙「補鑊」，可惜「為德不卒」，只要求貨機機組人員返港後於酒店檢疫3日。有專家建議政府就違反檢疫要求設立罰則，同時提供膳食及日用品，減少機師外出機會；亦有專家建議延長佢哋嘅檢疫期至最少5至7天，方可喺上游堵塞漏洞。政府防疫一向後知後覺，庸官甚至唔踢唔郁。

Omicron狡猾無比，潛伏期一般話唔超過3至5天，亦有例外，患者有隔離14日後仍確診！加上佢傳播力如海嘯般驚人，只要「漏網之魚」不自覺游入社區，爆發失控，即使打齊3針，恐怕亦邊度都唔使去！