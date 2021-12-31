新的一年即將開始，持續兩年的新冠肺炎疫情未見緩和，反而愈演愈烈。聖誕節剛剛過去，歐美各國的確診病例暴增，早前高呼「與病毒共存」的領袖已紛紛噤聲；病毒一再變種，大量突破性感染病例的出現，令民眾開始質疑疫苗的效用；醫學界早前更警告，超級變種病毒隨時出現。毋須「印度神童」預言，足可預見地球新一年仍難有轉機。

縱然世界分為過百個國家，不同的國家擁有各自的政治、文化、經濟；但隨着科技進步，交通運輸日益發達，國與國之間交流趨向頻繁，在防疫一事上，全球早已成為不折不扣的命運共同體。

俗語說「經一事，長一智」，卻似乎不適用於某些國家的領袖。在今年中，北半球疫情蔓延勢頭減弱後，一些領袖竟然沒乘勝追擊，嘗試「清零」，反而高舉「與病毒共存」的大旗；結果秋冬來臨，變種病毒同步來襲，疫情變得一發不可收拾。甚至連堅持「清零」、今年新增病例較少的中國，也反過來受到波及，內地多個省市區新一輪爆發的疫情，無不由境外輸入的病毒引起；對外交流頻繁的本港，也危在旦夕。

事實上，新冠病毒最可怕之處，不是死亡率，而是傳播力。新冠肺炎並非絕症，誠然，在疫情爆發初期，醫學界對於如何治療新冠肺炎仍在摸索階段，用藥不對症，令不少患者病情漸漸加重，最終不治；但在一段時間後，醫學界已摸索出治療之策，加上疫苗及口服藥相繼面世，也令患者死亡率大減。然而新冠病毒傳播力強，即便是美、英、法等發達國家，面對每日數以萬計的新增病例，醫療系統必然崩潰，患者救治被延誤，輕症拖成重症，痊愈難上加難。

值得一提的是，在去年年初，部分西方傳媒曾指摘中國隱瞞病歿人數，又質疑官方興建火神山、雷神山醫院的真實目的，甚至到了今年，仍繼續嘲諷內地現行的「動態清零」方針；不過西媒「嘴炮」如何發功，也改變不了現實。數據顯示，在歐美死亡病例直線上升的同時，內地對上一次出現死亡病例，已是今年1月25日；正因為內地官方每每發現新病例後，立即展開大規模檢測，一方面阻斷病毒傳播，另一方面尋找潛在病患，病向淺中醫，才能挽回病患性命。

地球現時好比一艘大船，在疫海上航行；諸國猶如船員，卻各自為政；面對大船出現破孔，海水源源不絕地湧入，船員們繼續「末日狂歡」，有的分黨分派、互相指摘，有的趁火打劫、謀求晉升，有的甚至高呼「與海水共存」，試問乘客如何不心慌。說到底，「共存」也講求「相向」，病毒與人類本來就是「你死我亡」的關係，西方領袖又何曾詢問病毒是否欲與人類共存呢？

在最後，筆者預祝各位新年快樂、身體健康！畢竟「健康」一詞在近幾年來，實在難能可貴啊！