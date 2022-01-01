世界視線：南韓選戰爆醜聞　忽然反華轉焦點

南韓將於今年3月舉行總統選舉，來自最大在野黨國民力量黨的尹錫悅，本來是最有實力的反對派候選人，但自上月下旬以來，由妻子至外母傳出一連串負面消息，令其支持度急轉直下，在最新民調中，落後執政共同民主黨候選人李在明11個百分點，已呈劣勢。

61歲的尹錫悅曾任檢察總長，於2016年調查前總統朴槿惠的親信干政案，繼而又調查前總統李明博受賄案，因查處兩名前總統而聲名大噪。尹錫悅參選之初，與總統文在寅的接班人李在明在民調中不相上下，成為最有可能入主青瓦台的在野黨人選。他亦不失時機展示強硬姿態，包括親身前往三八線，為前線韓軍打氣。

不料就在上月15日，尹錫悅突然傳出家醜，其妻金建希被揭在工作過程中，向多間大學虛報履歷達20多項，並在社會壓力下公開致歉。至17日，尹錫悅亦在首爾出席政黨募捐活動時，就其妻涉嫌虛報履歷向公眾致歉。由於事件引起傳媒廣泛報道和公眾關注，首爾警方已介入調查。

尹錫悅的麻煩還不僅於此，京畿道議政府市地方法院上周又判其外母崔某偽造存款證明罪成，判監一年。尹錫悅的公開道歉顯然亦未能平息公眾對他的不滿，在周四公布的民調中，李在明和尹錫悅的支持率為39%對28%，差距首次擴大至兩位數以上。

面對競選劣勢，尹錫悅開始打「中國牌」，日前高調批評文在寅的「親華政策」，聲稱大部分民眾尤其是年輕一代對此反感，要求改善對美日關係，強調要在「韓美日協作」的堅實基礎上開展對華外交。他同時批評文在寅故意拿歷史和理念問題對待日韓關係，嚴重破壞了雙邊關係。

尹錫悅的對華強硬主張，在南韓確有一定市場，根據最新民調，71.8%受訪者認為中國對南韓國家安全構成最大威脅，其次為日本、美國和俄羅斯；61.8%受訪者贊成南韓重新部署美國核武；75.2%支持南韓研發核動力潛艇。為鞏固領先優勢，無論是文在寅還是李在明，在未來一段時間都可能會調整策略，對中國作出較強硬的姿態，以爭取選民支持。