功夫茶：限呎樓虛應故事　土地荒點樣解決

香港房屋問題嚴峻係人都知，好早以前政府嘅諮詢文件都講明香港市民面對住屋「貴、細、擠」等問題！之不過，講咗又如何？至少逾20萬人仲住喺廚廁合一或上床下廁、甚至豬欄改建嘅劏房，「屈室求全」成為基層市民嘅悲歌！

各位，香港寸金尺土，為求上樓，社會衍生出單位面積細到豆腐膶嘅「納米樓」，喺過去5年私宅供應中，單位實用面積小於280平方呎嘅比例佔約13%，呢，發展局日前將屯門招標地賣地條款加入限呎規定。咁，係唔係從此可以杜絕納米樓，讓每個市民都可以住得安全及有尊嚴？

新一年有新希望，之不過，想「房事暢通，生活輕鬆」，發夢冇咁早吖！呢嗱！有本土研究社成員尋日喺電台節目表示，屯門招標地限呎只係試點計劃，目前好多納米樓來自市區重建項目，有六至七成單位小於260呎，若只限政府賣地，即使民間長期提倡人均最低面積，結果又係得個「恨」字！

有頭髮邊個想做瘌痢吖！同樣道理，有錢邊個唔想住洋樓養番狗喎！最好面朝大海，春暖花開添！咁280呎是否達到住得有尊嚴嘅目標？論者就指民間早前提倡人均居住面積不小於260呎，數字係參照公營機構如市區重建局作標準；故相信280呎只係試點，只係一個方向喎！事實係限呎樓的確有助改善居住環境，可惜仲未覆蓋到舊區重建項目或公營資助房屋，納米樓始終無法絕迹！

另一個問題係，政府鼠目寸光，公屋短缺，庸官要追上建屋目標，而未來5年落成嘅公屋已在建築階段，設計上難以改動，意味為追「數」，「住大啲、住好啲、住平啲」又淪為口號，始終係呃鬼食豆腐！

講真，官僚根本就係納米樓嘅推手！不是嗎？政府前年推售嘅綠置居有逾520伙貨尾冇人吼，鬼咩！全部面積唔夠200呎。綠置居原意係賣給公屋住戶，以加快公屋流轉，以便騰出單位供公屋輪候冊人士上樓。阿哥，一加一等於二，條數好易計啫！依家住緊公屋嘅市民，大部分想住大啲，若然綠置居仲細過住緊嘅公屋，有冇人咁笨將個公屋交出來吖？所以話，庸官食塞米，若要公屋戶有動機購買綠置居，點都要兩房一大廳，有番400呎左右先有誘因吧？唔夠200呎嘅綠置居即使放寬畀輪候公屋逾一年嘅人士購買，相信都冇乜人吼！

講來講去，政府唔多管齊下增加土地供應，覓地建樓，一味追數虛應故事，三斤豬頭，得把嘴；市民想「房事」暢通，又係只能望天打卦！