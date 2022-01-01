正論：防疫錯漏怪港人　疫苗護照逼打針

港府無能，懲罰市民！本港持續多月的本地零確診佳績被打破，隨着國泰機組人員接二連三染疫進入社區而港府一直放任自流，Omicron變種病毒終於在社區落地生根，昨日新增兩宗本地確診個案，第5波大爆發迫在眉睫。港府不是怪罪自己開門揖疫，也沒有法律追究播毒的國泰人員，而是要全港市民為新型變種病毒殺入社區埋單，宣布農曆新年前強制推出疫苗護照，不打針者連吃飯都不准堂食。然而港府種種所謂的防疫措施皆是自打嘴巴、推卸責任甚至與民為敵，本報代全港市民發出六大疑問，請港府高官盡快解答！

第一問：本報又好，專家也罷，連月來多番向港府進諫痛陳利害，直指不取消機組人員豁免檢疫安排，必然讓病毒長驅直進，拖累全港。現在不幸而言中，為何港府高官絲毫沒有愧色？如此防疫缺口根本就是開門揖疫，為何無人需要問責？高官問責制是否已經蕩然無存？不提就不存在？

第二問：食衞局局長陳肇始將防疫不力的責任全然推卸給市民，歸咎於市民不肯打針，悍然宣布農曆新年前實施疫苗護照，不接種第一針者不能進入食肆及表列處所，而有關處所的從業員亦必須完成接種。然而，現時醫管局仍未強制要求所有公院員工必須接種疫苗，不接種者仍可上班，只需收緊檢測次數和自費檢測。作為抗疫第一線的公院醫護人員也無法起表率作用，政府為何不強硬規管？是否公院醫護「聲大夾惡」就有特權？這樣跟縱容國泰機組人員免檢疫播毒有何分別？

第三問：陳肇始煞有介事聲稱，未來兩星期是阻截病毒大爆發的關鍵期，呼籲市民除夕元旦以及稍後的農曆新年假期不要參加人多擠迫的活動。然而昨晚由旅發局主辦的倒數音樂會如常舉行，為何不果斷取消？甚至本月還有18場大型活動舉行。當局寬己嚴人，要是又爆多幾個感染群組，該當何罪？

第四問：特首林鄭月娥惺惺作態地召見國泰航空主席及行政總裁，就人員違反家居隔離要求表達強烈不滿，卻絕口不提法律追究。數月前曾有染疫印度漢和其菲籍女友疑隱瞞行蹤，險釀成Delta變種病毒在社區爆發，幸最後有驚無險。港府當時「又拉又鎖」，指其觸犯防疫條例、提供虛假資料，兩人分別被判監3個月和20日。現在國泰機組人員明顯已釀成Omicron變種病毒在社區散播，而且是公然犯禁，連200名同在「望月樓」食飯的無辜食客都要強制到竹篙灣坐21日疫監，竟然只向國泰表達強烈不滿便就此打住，難道店大就能欺客？店大就有特權？是否連政府都買國泰怕？

第五問：目前的輸入個案之中，幾乎全部完成接種疫苗，有些人甚至已打了第3針，結果一樣染疫。港府專家卻表明為了早日與國際通關，香港必須倣效新加坡和英美等國家「與病毒共存」，強制全民接種疫苗並開放邊境，不打針不能上班上學，不打針便「對唔住，物競天擇，你係要過身」。事實上，目前實施疫苗護照的國家，大都是歐洲等疫情失控的失敗國家，內地、澳門、台灣也不彈此調。為何有中國成功清零的抗疫模式不跟從，偏要倣效抗疫失敗的國家？以色列接種率極高，一樣無法達致群體免疫，目前已開始打第4針，香港人是否也要「永續打針」？

第六問：港府可有想過，由食肆及其他表列處所職員檢視顧客針卡，在執行上有困難？畢竟這些地方都是打開門做生意，並非執法人員，為何要他們在疫情下艱苦經營之際得罪米飯班主？再者，一旦負責人走漏眼，警方及食環署便連處所都一併檢控，動輒停業十多日，這是否公平？

本報發出以上六問，其實也是廣大市民心中的大哉問。本來，港府出於防疫要求，提高疫苗接種率無可厚非，但大前提是做好一個政府的本分，起碼在把關方面做到滴水不漏。然而事實恰好相反，外防輸入漏洞百出，輸入個案無日無之，明知機組人員乃極高危群組，一樣照樣讓他們豁免檢疫，終於令本港「處於第5波疫情臨界點」。僅昨日便新增19宗新冠確診個案，包括兩宗本地個案，俱屬國泰機組人員聚餐群組，全部懷疑感染Omicron變種病毒株，更懷疑有超級傳播情況；另有16宗初步確診，當中又包括國泰地勤人員。

最無辜的是，本港疫情清零已久，證明港人防疫已做足100分，市民盡了一己責任，到頭來還是要為政府防疫不力埋單。可以斷言，港府一日不改變態度，反躬自省，就算上至耄耋老者下至嗷嗷待哺的嬰兒都打了針，疫情仍然不會終止。

莫遣行人照容鬢，恐驚憔悴入新年。踏入2022年，新的一年本來要有新的希望，奈何港官冇心冇肺冇靈魂，連抗疫也不肯對症下藥，一味懲罰市民，難怪愈來愈多港人用腳投票移民他去，哀莫大於心死也！