產評：疫變跨年通脹飆　百業苦未見盡頭

踏入2022年，世界經濟走進新冠肺炎疫情爆發後的第3年。刻下Omicron變種病毒肆虐全球，對經濟復甦構成挑戰。此外，國際運輸受打擊，供應鏈緊上加緊，百物騰貴勢必激化通脹。看來迎面而至的壬寅虎年，百業仍然「苦」未見盡頭！更令人擔心的是，中美兩國脫鈎已沒有回頭路，兩強協商共同治理經濟的基礎不復再，分裂非但不利經濟發展，更會加劇危機，因此投資者必須要提高風險意識，做好繼續勒緊褲頭過日子的各項準備。

Omicron變種病毒傳播的速度驚人，美國每秒就有3人確診，預計整個元月感染人數會持續創新高。即使是一直奉行「清零」政策的中國，近期疫情亦見反覆，當中人口超過1,300萬的西安須封城禁足，嚴重影響當地民生經濟。

至於香港方面，本來港府坐定粒六，謀求農曆新年之前兩地可有限度通關，詎料防疫再次甩轆，國泰空少帶疫聚餐令Omicron變種病毒在社區傳播，頓令香港陷入爆發第五波疫情的邊緣，致令防疫措施再度收緊，相信今年市民難以大夥兒外出聚餐團年，跨年的變種病毒疫情令過節氣氛失色，商家年關更難過！

更甚是，從元旦日開始，港人的生活開支例如電費及車費等樣樣加價，荷包愈來愈唔見使。疫變難料，通關無期，食老本亦有盡時，市民坐困愁城只有減少投資與消費，以守代攻。最怕是2022年經濟復甦的步伐無以為繼，而從海外輸入的通脹卻愈演愈烈，滯脹就成為新一年最大的「黑天鵝」事件，帶來的惡劣後果之一，是危及估值本已高企的樓市！

疫情與通脹是2022年世界經濟的兩大風險，而更大的危機，則在於中美兩國脫鈎。環顧目前中美的經濟狀況，內地市場景氣持續收縮，內房企業形勢尤其嚴峻，在資產效應退減之下，消費與固定投資表現疲軟，穩增長成為重中之重，而且極具挑戰性。

美國方面，拜登政府誤判物價走勢，致令通脹爆燈，創近40年新高，且幾可肯定未見頂；準備再大灑金錢刺激經濟的《重建美好未來法案》又在國會卡着，總之就是諸事不順，內部不滿正在累積。

如是者，投資者必須警惕，2022年世界可能會變得更加無序，尤其是年內美國將會舉行中期選舉，拜登政府面對內部施政失敗，窮途末路，只有將矛頭向外，以加強打擊中國作為政治籌碼。近年，中國一直在深化改革開放，對抗美霸圍堵，並積極增加糧食及能源儲備以防熱戰，明顯已做好與美國鬥爭到底的準備。

兩強惡鬥，世界分裂，全球經濟焉能安穩復甦，持續發展？眼下全球經濟很可能迎來又一個逆境之年，而且危機正在不斷深化，各地只有加強內部管治，梳理風險，自求多福，或者藉着加強地區合作，尋求發展機遇。金融既然是香港的經濟命脈，港府就得做好與內地金融互聯互通，以及大灣區戰略發展的各項工作，強化自身的競爭力，始有望在百年變局中安身立命。