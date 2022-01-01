國際疫情正兩極化。一方是歐美，也包括一些南美國家，名義上它們採取與疫共存的策略，實際上是放棄或半放棄，不顧弱勢社群，尤其是老年人在疫病之下的求救無門。此所以染病者眾，病死者多。背後或許有點歐洲傳統中的社會達爾文主義，汰弱留強，也可反映出資本主義裏資本的無情。

另一方是中國為首的東亞國家。中國以清零為目標，任何一個生命政府都不放棄。中國體驗出的是社會主義的初心，其中也帶有克服災難的理性主義，用制度、組織、政策來對抗突發的天災人禍。

論成績，中國等東亞國家遠勝歐美，即使南韓、日本較差，也遠勝歐美讓人口中的一、二十個百分比染病，人數以千萬計，美國更病死80萬人以上，連同歐洲便是一、二百萬人。相比日本的18,000多人，南韓不足6,000人，差別巨大。更不用說，中國14億人口中只有4,000多人病死，百萬人口中僅是3人病死，歐美則是2,000多人，簡直是天淵之別。近日中國內地疫情加劇，但每天一、二百新增病例，美國卻是50萬人。這兩個陣營在防疫治疫能力的比較，差距正在擴大。

不過，國際有說法是歐美染病者眾，復原者卻可享一定程度的免疫。疫苗作用不大，但可靠染病方法來達到群體免疫。歐美不少國家染病佔人口二、三十個百分點，再惡化可能達到50%，人口可有龐大的病愈後免疫的群體。即使他們第二次、第三次染病，病重機會低，也多無症狀，加上疫苗的作用，全國可以達到群體免疫。當然，在這個過程裏，病死的人更多，病後後遺症的苦也不少。但資本主義與西方民主不愛惜弱勢人民的生命，對老年人也有如日本封建時代「楢山節考」式的不用則棄，歐美是從戰爭與殺戮中壯大起來。這次也不過是再撕破文明的假象，回到原來的起點。

可是在中國，清零的政策保衞人民，卻不能在人民中建構群體免疫，特別是疫苗作用不大。歐美的群體免疫便可把病毒散播，攻擊中國及東亞國家，變成病毒攻防大戰。中國與東亞的對策，還是嚴防。可最佳是東亞各國聯手聯防，與歐美作合理的隔離。對內則加快疫苗接種，研發新的疫苗與治疫的良藥。中國等不可能用歐美野蠻的方法傷害國民，傷害立國基本的原則。若中國等在疫情第二戰疫取勝的話，更可坐看歐美的困獸鬥。