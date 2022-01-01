香港警方一舉端掉《立場新聞》這個反中亂港的黃媒窩點，警方國安處以涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條「串謀煽動意圖罪」，拘捕其高層人員，此舉深化實施《港區國安法》。

警方指出，自前年7月至去年11月，《立場新聞》至少刊登20篇涉干犯國安法的文章，包括《立場新聞》訪問許智峯，他聲稱移居外地會繼續以「國際線」抗爭，聲言積極游說外國官員制裁香港，會將抗爭思想和手法倒灌香港。又如，刊登張崑陽促請國際社會聯手，以強硬手段反對《港區國安法》繼續實施，呼籲外國要防範中國在軍事、外交及領土等多方面的崛起及擴張；又如，報道並提到梁頌恆促請美國對抗中國，實施「有意義的制度」；又如，專訪鄺頌晴，提及要求德國政府因《港區國安法》而制裁中國；又如，轉載「從北愛爾蘭抗爭經驗看香港抗爭運動的未來」，煽動其他人參照愛爾蘭共和國軍的武力抗爭模式，在港進行抗爭活動；又如，轉載區家麟的文章，攻訐《港區國安法》已取代香港所有法律，嚴重破壞香港的人權和法治；又如，刊登「生為維吾爾人就是罪」為題的文章，批評新疆再教育營的情況，誣稱內地沒人權可言。

警方將這些涉干犯國安法、呼籲外國制裁中國、煽動顛覆政權的文章搜索出來，公諸於世，以「串謀煽動意圖罪」拘捕《立場新聞》的相關負責人，令國安法的實施得以深化。利劍直指反中亂港媒體及其作者，要清理輿論環境、媒體環境。

20多年來，香港之亂，反中亂港勢力之所以能煽惑、欺騙民眾，組織暴亂，外國勢力之所以能有「抓手」干預香港、攻擊中國、策劃顏色革命，皆與他們影響乃至扶持、掌控這些媒體有關，皆和有一幫反中亂港的文棍文痞有關。例如，內地官媒痛斥的黎智英手下有兩個「舞文弄墨的亂港打手」，一個逃亡英倫，一個逃亡台灣，他們發表的涉干犯國安法文章就不知凡幾。