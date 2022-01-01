從事新聞行業的人都知道，新聞報道和新聞評論是兩回事。新聞評論可以有立場，惟不能扭曲事實；新聞報道必須客觀公正，不能立場為先。由此可見，網媒《立場新聞》顯然改錯名字，在「新聞」前面標明「立場」，不僅不倫不類，而且犯了傳媒大忌。難怪它成為繼《蘋果日報》後第二間被警方國安處大舉搜查的傳媒，多名高層及前高層被捕，隨即宣布停止運作，這正是所有反中亂港傳媒逃不過的宿命。

自從壹傳媒及《蘋果日報》多名人士涉違反《港區國安法》被捕後，《立場新聞》聲稱「文字獄已降臨香港」，宣布將去年6月前全部博客及轉載文章下架，並停止接受新捐款，其中6名董事亦倉皇辭職，可見他們也有自知之明，意識到過去的言行可能觸犯法例。可惜為時已晚，他們以為將文章下架就可以毀滅證據，當局無從追查，殊不知凡走過必有痕迹，在網上發表的任何文章都已留下證據，終究難逃法網。

根據警方數據，《立場新聞》自前年7月至去年11月不斷刊登煽動性文章，最少有20篇文章涉煽動他人憎恨本港司法制度，或制裁港府及內地政府，有些言論更涉嫌鼓吹武力抗爭、教唆分裂國家、顛覆國家政權，這已完全超越法律界線，而不是言論自由和新聞自由的問題。正如政務司司長李家超稱，有人穿着「新聞外衣」，從事非法勾當或將新聞工作當成工具，其舉動是污衊新聞自由及破壞新聞自由。

最愚蠢的是，《港區國安法》實施後，《立場新聞》還繼續發表煽動性文章，即使保安局局長鄧炳強早前批評其報道不盡不實，該網媒依然故我，絲毫沒有收斂，未免太狂妄了。黎智英作為美國頭號政治代理人，在煌煌國法面前尚且不堪一擊，旗下傳媒王國瞬間覆滅，何況是這種不入流的網媒，挑戰法律的下場就是自取滅亡。

雖說《立場新聞》不入流，但其資產似乎並不少，單是被警方國安處凍結的資產就達6,100萬元，遠遠多於壹傳媒被凍結的1,800萬元。這些錢是從哪裏來的？作為一家本地網媒，《立場新聞》竟在英國開設「分社」，當中到底有何蹊蹺，不是很耐人尋味嗎？警方順藤摸瓜，相信必有收穫。還是李家超說得對，雖然《港區國安法》實施後，香港由亂變治，但很多「外國代理人」仍然潛伏在香港。