不應來的始終來了！在港府事先張揚打定輸數不久，Omicron變種病毒隨即殺入社區，「禍首」為一名國泰空少，違反所謂的「自我健康管理」，聖誕期間四處播毒，終於搞出一個食肆群組。港府不得不整色整水，規定貨機機組人員的檢疫日數由3天增至7天，今日起生效。國泰漏夜決定，因應港府對駐港貨機機組人員的檢疫要求進一步收緊，即時暫停所有長途貨運航班，為期7天至1月6日。

這擺明就是發爛渣式攬炒，潛台詞是「你取消免檢吖嘛，增加檢疫日數吖嘛，我咪停貨運睇吓你哋點死囉！」卻不想想，香港第5波疫情迫在眉睫，完全是被國泰管理無能所累，現在國泰寧願一刀切暫停長途貨運，也不肯增加人手做好應對，物流業界叫苦不迭，憂慮本港物資供應成本大增，物流鏈隨時冧檔。

有物流業界人士指出，國泰貨運佔本港空運近一半比重，加上近月海運船位難求，國泰停運影響非常嚴重，貨運成本料增加30%至40%，部分成本將轉嫁客戶；部分倚賴進口的物資，例如龍蝦等食品、電子產品、藥品，以及一般疫苗和試劑等醫療用品或未能到港，甚至出現短缺。這不是攬炒是甚麼？

須知道，國泰不僅僅是一所私人企業，更是香港航空業龍頭，而且受盡港府萬千寵愛，不惜破天荒注資273億元及7億元保就業補貼打救。收了納稅人巨額資助，卻毫無社會企業責任，港府已極盡「鬆章」，任由國泰在疫情吃緊之際自訂「自我健康管理」，換取豁免檢疫安排，詎料國泰連好好管理旗下員工也做不到，接二連三爆出機組人員違反規定播毒，隨時造成社區大爆發，現在還好意思𢱑爛塊面暫停貨運攬炒全港，如此企業，還有顏面自稱香港人的航空公司？