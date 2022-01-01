聖誕與新年節慶相繼而至，筆者和一幫舊同學聚會，席間卻殊少歡樂氣氛，整頓飯一吃5小時，同學們講得最多的一句話，就是：大家要多聚頭，多見一次是一次。佳節當前，說這樣的話卻不怕觸霉頭，我身在其中，只能頻頻勸大家可別這樣。

這幫舊同學大抵是「黃絲」居多，有身為科技業才俊的，有當會計師、校長的，他們長期在香港生活，日子本也過得美滿，非不得已，不想遠走他鄉。自從2020年頒布《港區國安法》之後，便有人萌生去意，按比例計算，最初每10人之中，決意離開的有2個，肯定不走的4個，徘徊瞻眺者4個。

到2021年中，上述比例依次變為：3、3、4。及至今天，肯定會走的人，10個之中已升為5個，不會走的3個，持觀望態度者2個。我問最近改變主意、決意離開的同學，有甚麼原因觸發，使你覺得非走不可？答曰：「那只是近幾天的事，見到一些黃絲網絡媒體、藝人、年長的前任立法會議員，都紛紛被追究，京港政府儼然不斷試探我們接受的底線，既是如此，故不能不走。」

這番道理引發出兩個問題，一方面固然是早知今日，何必當初？反修例激烈抗爭的方式，逾越了中央底線，黃絲才會招來迎頭痛擊。不過，從另一方面看，當日不少黃絲只是受人煽動，自己也不知道在做甚麼。引入國安法的頭一年，社會基本上已回復平靜，很多人的反抗激情已經冷卻，若然不再受刺激，他們也想好好在香港生活下去。

在非常時期，當然要用非常手段，但是在平常時期，是否也該繼續採取非常措施，寬猛之間該如何拿捏？這問題值得特區政府細意斟酌。