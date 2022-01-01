有機構上月調查香港市民對2021年的感受，有四成受訪者感到不快樂，對新一年沒有願望者則有近兩成，數字屬1992年有紀錄以來新高。新年伊始，此等數字讓人百感交集。魯迅說過：「希望本是無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」近兩成受訪者新年沒有願望，這可以是他們絕望了、躺平了，除非有人願背起他們，否則連路也懶走，但亦可以是他們變得成熟了，明白到即使有再多的願望，但年復年的食玩買瞓、不思進取，那就不如沒有願望好了，免得年終回望只覺自慚形穢。

反而，有四成受訪者感到不快樂，值得留意及防患未然。譬如說，網媒《立場新聞》5名前董事及一名現任高層，涉嫌串謀發布煽動刊物，日前遭國安處拘捕，網站隨即宣布停止運作。同日，社交網絡上有人貼出黑暴期間的爆眼豬公仔照片，並留言「有冇人同我一樣，喺街行行吓都會熱淚盈眶」，竟有逾1,500人聲援，很明顯，不少人的情緒或許已出現毛病，每7個港人一個患情緒病，所言非虛。

類似的疑似情緒病患者，去年6月也曾出現，當時反中亂港毒果壹淫媒資金被凍結，壹淫媒原擬召開董事會討論去向，怎知大漢奸助手亦即通緝犯肥西門搶先越洋開腔「關閉只是時間問題」，結果洋人話事，壹淫媒隨即宣布6月24日出版最後一天的報紙後即停刊，當時也有不少疑似情緒病患者傷春悲秋一番。

有趣的是，這些人之後生活一切如常，照舊過着其吃喝與八卦的人生，在這次再有毒媒自行宣布摺埋之前，他們還忙着吃台灣男藝人被老婆大爆性上癮的花生呢！長途貨運航班暫停7日，花生供應不能受影響啊，不然有些人或會為秦檜而覺感傷的。